Vecinos y compañeros acuden al funeral de veterano estadounidense que no tenía familia

Los restos de Lonnie D. Wayman no fueron reclamados por nadie, así que se convocó a la sociedad estadounidense para despedir al exmilitar con honores y acompañado.

Para que no fuera enterrado sin que nadie lo despidiera, al funeral de un veterano de guerra acudieron compañeros y vecinos de la comunidad de Nashville, en Tennessee, el martes 10 de marzo de 2026.

Recientemente, se conoció la noticia sobre la muerte de Lonnie D. Wayman, quien, al fallecer, su cuerpo no fue reclamado por familiares, pues al parecer no tenía parientes cercanos y vivía solo.

Su sepelio se realizó en el Cementerio Estatal de Veteranos de Middle Tennessee, en Nashville, con honores militares y, para que no fuera enterrado sin la presencia de nadie, los organizadores del funeral difundieron una invitación pública para que personas de la comunidad asistieran a darle el último adiós.

Cientos de vecinos y exmilitares respondieron a la convocatoria y llegaron al cementerio para rendirle homenaje al veterano de guerra, aunque la mayoría de los asistentes dijeron que nunca lo conocieron, pero le agradecían su servicio militar.

Durante el servicio funerario de Lonnie D. Wayman, un sacerdote dio un sermón con el que reconoció la labor del fallecido a favor de su patria. La ceremonia terminó con la liberación de palomas, que son un símbolo de paz, para despedir al veterano de guerra mientras era sepultado.

¿Quién era el veterano de la Marina estadounidense que murió?

De acuerdo con medios informativos locales, Lonnie D. Wayman fue un exmilitar de la marina de los Estados Unidos que falleció recientemente en Nashville, en el estado de Tennessee, pero se desconocen las causas específicas de su fallecimiento.

El veterano, quien tenía unos 73 años al morir, habría servido durante los años finales de la guerra de Vietnam. No se conocen más detalles acerca de su vida personal, pero trascendió que sus restos no fueron reclamados por nadie.

Así que organizaciones de veteranos y autoridades locales hicieron un llamado público para que no fuera sepultado sin la compañía de nadie, puesto que este tipo de convocatorias suele ocurrir cuando fallece un exmilitar sin familiares o sin que alguien reclame el cuerpo; es una forma simbólica de brindarle reconocimiento nacional.

El caso de Lonnie D. Wayman demostró el compromiso de la sociedad estadounidense por honrar a quienes sirvieron en sus fuerzas armadas, sobre todo cuando no cuentan con familia y se encuentran en total soledad al final de su vida.

