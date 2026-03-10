Gobierno de Estados Unidos Buscan frenar app que usa el ICE para hacer reconocimiento facial de migrantes. ¿Se llama Mobile Fortify? Senadores demócratas impulsan la Ley del ICE Fuera de Nuestras Caras para prohibir que policías de agencias migrantes capturen y almacenen los datos biométricos de las personas

Video Exclusiva | Familia de mariachis narra el horror de la separación familiar tras ser liberada por ICE

Un grupo de senadores demócratas busca frenar el uso de una aplicación, llamada Mobile Fortify, que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidenses usan durante las redadas antimigrantes para hacer reconocimiento facial.

Los inconformes con esta medida empleada para la política de migración del presidente Donald Trump presentaron la semana pasada la iniciativa legislativa para prohibir que estas agencias de migración, que pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), usen estas tecnologías.

PUBLICIDAD

La iniciativa fue llamada ICE Out of Our Faces Act (Ley del ICE Fuera de Nuestras Caras) y está liderada por el senador Edward J. Markey, de Massachusetts, junto con los senadores Jeff Merkley y Ron Wyden, ambos de Oregón, y la congresista Pramila Jayapal, de Washington.

De acuerdo con los impulsores de esta ley, la app Mobile Fortify permite la vigilancia biométrica de las personas sin límites claros ni control democrático, ya que las imágenes que se capturan ingresan enseguida a un registro de reconocimiento facial para buscar coincidencias con criminales, pero también los datos biométricos llegan a una base de datos gubernamentales.

"Durante años, he estado dando la voz de alarma sobre los peligros de un estado de vigilancia nacional basado en la tecnología de reconocimiento facial. Ahora, estamos viendo cómo los agentes federales sin escrúpulos de Trump despliegan esta tecnología en nuestras calles de todo el país mientras intenta reforzar su control autoritario”, dijo el senador Merkley, el principal impulsor de la ley al presentar la propuesta, de acuerdo con El País.

"Sin supervisión, esta tecnología es peligrosa en manos de cualquier gobierno, y la Administración Trump la está utilizando de forma abusiva para pisotear la privacidad, la libertad de expresión y las libertades civiles. "Todos los estadounidenses amantes de la libertad deben unirse a nosotros para hacer frente a este ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos", agregó.

Si la iniciativa legislativa avanza, prohibiría que el ICE y CBP adquieran y utilicen estas tecnologías para guardar datos biométricos y, además, obligaría a estas agencias de migración a eliminar todos los datos recopilados hasta ahora.

PUBLICIDAD

Algunas organizaciones que apoyan prohibir el uso de la app Mobile Fortify son la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el Electronic Privacy Information Center (EPIC).

Video Arrestan a un padre de familia cuando salía de su casa en Albany Park para su trabajo

Así podría ser imprecisa Mobile Fortify, la app de reconocimiento facial

De acuerdo con filtraciones que recibió la prensa estadounidense, el ICE empezó a usar la aplicación Mobile Fortify en mayo de 2025 durante los operativos para deportar migrantes.

Funciona cuando el agente abre la aplicación en su teléfono oficial y con la cámara toma una fotografía de la persona e, incluso, puede escanear sus huellas dactilares sin contacto para conocer si tiene expediente migratorio, ha sido detenida antes, cuenta con orden de deportación y si tiene visa o permiso vigente.

Sin embargo, la app Mobile Fortify puede arrojar datos imprecisos si la foto del rostro se toma con mala iluminación, desde un ángulo inadecuado, con movimiento o baja resolución. También pueden influir factores como que la persona lleve gorra, lentes, cubrebocas o tenga cambios en su apariencia.

Estos resultados erróneos del reconocimiento facial también pueden ocurrir cuando la aplicación compara caras con rasgos similares o si las bases de datos no están actualizadas o contienen información incompleta.

Regularmente, los agentes del ICE utilizan la app en operativos en la calle contra migrantes, por lo que las condiciones para capturar los datos biométricos no son ideales y, por ello, pueden aumentar las posibilidades de que obtengan coincidencias incorrectas.