Gobierno Trump designa a Erika Kirk en la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU Erika Kirk ocupará el puesto que el propio Trump había asignado a su esposo, Charlie, antes de su asesinato en 2025.

El presidente Donald Trump designó a Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, como integrante de la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“El presidente Trump tomó la decisión perfecta al nombrar a Erika Kirk para la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos”, escribió Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

Este organismo es el encargado de emitir recomendaciones al Secretario de Defensa y al propio presidente sobre el funcionamiento de la institución.

"La Junta indaga sobre la moral, la disciplina, el currículo, la instrucción, el equipamiento físico, los asuntos fiscales, los métodos académicos y otros asuntos relacionados con la Academia que la Junta decide considerar", explica el sitio web.

Charlie Kirk, quien fue asesinado en septiembre de 2025, había sido designado por Donald Trump el año anterior para integrar esa misma junta.

"Charlie Kirk sirvió con orgullo en la Junta, inspirando no solo a la próxima generación de militares, sino a millones de personas en todo el mundo con su audaz fe cristiana, su defensa de la verdad y su profundo amor por la patria. Erika Kirk continuará su legado y será una intrépida defensora de la fuerza aérea más elitista de la historia del mundo, cuyos guerreros mantienen a nuestra nación segura, fuerte y libre", añadió Wales.

El activista conservador falleció tras recibir un disparo mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en un ataque que autoridades calificaron como un asesinato político.

¿Cuántas personas integran la junta?

La junta está integrada por 16 miembros en total. Entre ellos hay legisladores republicanos y demócratas de distintos estados, como Alabama, Colorado y Dakota del Norte, además del coronel retirado de la Fuerza Aérea Doug “Stoli” Nikolai.