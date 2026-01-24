Minnesota (estado) Lo que sabemos sobre el tiroteo que dejó un hombre muerto por disparos de agentes federales en Minnesota Un hombre de 37 años murió este sábado en las calles de Minnneapolis por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la persona portaba una pistola semiautomática y dos cargadores, y se resistió violentamente cuando intentaron desarmarlo.

Video Miles de personas en Minneapolis desafían gélidas temperaturas y protestan contra ICE

Esto es lo que se sabe hasta el momento:

¿Qué ocurrió este sábado en Minneapolis?

Un hombre de 37 años de edad, de nacionalidad estadounidense, murió por disparos efectuados por un agente de la Patrulla Fronteriza en medio de un operativo federal contra inmigrantes indocumentados en Minnesota.

La persona, de la que aún no se conoce su identidad, fue declarada muerta en el lugar del suceso.

¿Cómo se produjo el tiroteo?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en sus redes sociales que "un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 mm. Los oficiales intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente".

De acuerdo con el relato del DHS "un agente disparó para defenderse" pues "temía por su vida y las vidas y seguridad de sus compañeros agentes"

¿Qué muestran las imágenes del suceso?

Varios testigos hicieron fotos y grabaron un vídeo, que se ha viralizado, mostrando un altercado a las puertas de Glam Doll Donuts, en la intersección de la avenida Nicollet y la calle 26 de Minneapolis, alrededor de las 9:00 AM (local).

Media docena de agentes federales, con vestimenta de camuflaje, pasamontañas y armas automáticas, pelean con un hombre, que se resiste a la detención. Logran tirarlo al suelo y mientras luchan para esposarlo, y le golpean, se escucha un disparo y se ve al hombre desplomarse.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, dijo este sábado que el agente que disparó tiene 8 años perteneciendo a ese cuerpo.

Qué se halló en la escena del tiroteo

El DHS afirma que junto con la pistola, se hallaron dos cargadores, y ninguna identificación. "Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden".

Después del tiroteo, unas 200 personas —que el DHS llamó "alborotadores"— arribaron al lugar de la escena. "Comenzaron a obstruir y agredir a los agentes en el lugar", por lo que "se implementaron medidas de control de multitudes".

A una cuadra del lugar del tiroteo, una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo desde donde los manifestantes habían encendido una hoguera en un contenedor de basura metálico. La intersección donde ocurrió el tiroteo ha sido bloqueada, y agentes de la Patrulla Fronteriza se encuentran en el lugar blandiendo porras, así como lanzando bombas lacrimógenas y granadas aturdidoras.

¿Qué dijeron las autoridades de Minnesota?

El gobernador Tim Walz dijo en redes sociales que acababa de conversar con la Casa Blanca "tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota ya ha tenido suficiente. Esto es repugnante".

Walz reclamó que "el presidente debe poner fin a esta operación. Retirar a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ahora mismo".

El gobernador también pidió al gobierno de Donald Trump que Minnesota "debe encabezar esta investigación".

"Dejemos que los investigadores estatales garanticen la justicia. Mientras procesamos la escena, mantengamos la calma y dejémosles espacio", expresó Walz.

Añadió que Minnesota "cuenta con el personal necesario para garantizar la seguridad de las personas; los agentes federales no deben obstaculizar nuestra capacidad para hacerlo".

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó en una conferencia de prensa que "hoy hemos perdido a otro vecino de Minneapolis después de que varios agentes del ICE lo golpearan y le dispararan hasta matarlo".

"¿Cuántas personas más tienen que morir o recibir disparos para que esto termine?" se preguntó Frey.