Trump llama gobernador de Canadá al primer ministro Mark Carney: Este es el motivo

El presidente estadounidense nombró "el futuro gobernador de Canadá" a Mark Carney

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video El rechazo a la guerra con Irán amenaza la popularidad de Trump ante las elecciones de medio término

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó gobernador de Canadá al ministro Mark Carney; en N+ Univisión te compartimos cuál fue el motivo.

Por medio de su red social Truth Social, aseguró que intenta salvar los Grandes Lagos de la violencia de la carpa asiática, que se apodera de forma rápida de lago Michigan y que para ello invitará a más gobernadores a unirse a la lucha.

En ese sentido, Trump afirmó que trabaja junto con la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, para evitar que la carpa asiática continúe expandiéndose en dicha zona.

Invitaré a otros gobernadores a unirse a esta lucha, incluyendo a los de Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Ohio, Indiana, Nueva York y, por supuesto, al futuro gobernador de Canadá, Mark Carney, quien sé que estará encantado de contribuir a esta noble causa.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Además, señaló que también trabaja en medidas para proteger el Gran Lago Salado, ubicado en el estado de Utah, el cual enfrenta una reducción significativa en sus niveles de agua.

No es la primera vez que llama gobernador a Mark Carney

Cabe señalar que no es la primera vez que Trump llama gobernador a Carney, el pasado 24 de enero de 2026, también lo nombró así en Truth Social, en medio de las amenazas que hizo sobre los aranceles para Canadá.

En aquel momento, Trump amenzó con imponer aranceles de hasta 100% a importaciones de Canadá si el país llegaba a firmar acuerdos comerciales con China. Durante ese intercambio, el presidente estadounidense utilizó el mismo calificativo para referirse a Carney, algo que también había hecho anteriormente con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Por su parte, en febrero de 2026,señaló en un evento que busca convertir a Canadá en el estado 51 de su país y que Groenlandia podría ser el 52.

FBPT

