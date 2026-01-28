Clima

Gianna 2026 azotará Estados Unidos: ¿Cómo protegerte de los peligrosos efectos del ciclón bomba?

La tormenta invernal Gianna podría convertirse en un ciclón bomba e impactar en la costa este provocando nevadas, frío extremo y riesgos en carreteras, aquí algunos consejos para protegerte.

Ante la tormenta invernal Gianna, que impactará el fin de semana en la costa este, y que podría convertirse en un ciclón bomba, las autoridades han recomendado una serie de medidas para la protección de la ciudadanía.

Se prevé que Gianna cause fuertes nevadas en las Carolinas y el sur de Virginia, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de la NOAA. Además, se esperan fuertes vientos y posibles inundaciones costeras por la marea alta.

¿Cuándo podría impactar Gianna, el posible ciclón bomba?

S i bien, la trayectoria aún es incierta, se pronostica que el impacto comience el viernes 30 de enero por la noche, por lo que se sugiere estar atento a los avisos oficiales.

La combinación de acumulaciones significativas de nieve y hielo, junto con temperaturas gélidas, podría provocar cortes de energía y que las carreteras heladas permanezcan en malas condiciones por más tiempo de lo habitual tras una tormenta invernal típica


Además, indicó que la nueva irrupción de aire ártico avanzará hacia el sur a través de las Planicies, los Grandes Lagos y el sureste y el este del país desde el viernes hasta el sábado.

"Este podría ser el periodo de frío de mayor duración en varias décadas", advirtió NWS.

¿Cómo protegerse ante en ciclón bomba?

Las autoridades, los socorristas y los profesionales médicos dicen que siguiendo algunas reglas de sentido común, muchos de los resbalones, caídas y lesiones relacionadas con el hielo pueden reducirse o evitarse por completo. Desde descargar una app, un número de emergencia y no abrir mensajes extraños que pueden ser fraude, toma lista de lo que debes hacer.

  • Puede descargar la aplicación móvil de FEMA para recibir información en tiempo real sobre su área en su teléfono u otros dispositivos.

En primer lugar, las autoridades recomiendan ingresar al sitio weather.gov e ingresar el código postal de cada residente para obtener la información más reciente sobre esta poderosa tormenta invernal.

Principalmente, se recomienda mantenerse fuera del hielo, abrigarse, mantenerse seco y evitar esforzarse demasiado al palear, utilizar una motosierra o descongelar, así como reconocer los signos de congelación e hipotermia.

Incluso, una opción es imitar el caminar lento y arrastrado de los pingüinos o nunca asumir que el hielo del lago es lo suficientemente grueso.

Si se llegan a caer, se recomienda que las personas eviten caer sobre las manos extendidas para evitar lesiones graves en articulaciones como los codos y el manguito rotador.

También se debe considerar usar zapatos o botas con suela y tracción y limitar la cantidad de artículos que se llevan.

Las personas que caminan, pescan o viajan en motos de nieve sobre el hielo deben medir el espesor del hielo en el área donde planean estar y no asumir que el espesor será el mismo en todos los lugares.

Se invita a no circular por carreteras, pero si esto es necesario, se sugiere reducir la velocidad.

A los conductores se les sugiere asegurarse de llevar algo de sal de roca, una pala pequeña , capas de ropa extra abrigadas que cubran sus manos y cara para mantenerse caliente si su vehículo se atasca en la nieve.

Pero si los automovilistas sufren alguna avería en el vehículo, se recomienda permanecer al interior, pedir ayuda y estar abrigado.

También es importante que los conductores compensen la tracción reducida de los neumáticos y la distancia entre su vehículo y el que está delante de ellos.

El gobierno pide tener cuidado con mensajes sobre la tormenta que son fraude

Tenga cuidado con los correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales sobre el reciente clima invernal. Los mensajes fraudulentos y las estafas de phishing son comunes después de un desastre


Puede buscar refugios abiertos enviando un mensaje de texto con la palabra SHELTER y su código postal al 43362.

Igual puede llamar a la Línea de Ayuda para Desastres al 1-800-985-5990, donde se ofrece asesoramiento gratuito las 24 horas, los 7 días de la semana, para personas que experimentan angustia emocional relacionada con cualquier desastre natural.

