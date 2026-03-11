Noticias ¿Hay alerta de inundaciones mañana jueves? Este es el pronóstico en Estados Unidos Te decimos en qué estados hay alerta de inundaciones para el jueves 12 de marzo 2026 y cuánto durarán

La alerta de inundaciones para Estados Unidos continuará y aquí en N+ Univision te decimos cuál es el pronóstico para que puedas prever tus actividadess en el día y tomar precauciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) pronostica inundaciones en los ríos de Texas, White Rock Creek cerca de White Rock Creek en Greenville Ave, las cuales pueden afectar la ciudad de Dallas. Se prevé que podrían durar hasta el jueves 12 de marzo 2026 y que tengan una altura de 84,0 pies.

Algunos de los impactos que se pueden dar son que los carriles de bicicletas se pueden inundar y el agua podría llegar hasta los campos de beisbol en Emmett Conrad High School.

Algunas de las recomendaciones que se dan son no conducir por zonas inundadas y no se caminar en las zonas cerca de las riberas de los ríos. Cabe mencionar que, aunque se espera una altura mayor de 80 pies, estas caerán temprano el jueves.

Alerta por desborde de ríos

De acuerdo con el NWS, otros estados que se verán afectados por las inundaciones son los ríos de Michigan, Ohio e Indiana. Esto porque las tormentas eléctricas severas estarán presentes desde ArkLaTex y el valle del Bajo Misisipi hacia el noreste esta noche del miércoles 11 de marzo.

El río que se verá afectado es el de San José, Michigan, en Three Rivers, y ocasionará problemas en los condados de Branch y Elkhart. La alerta no solo durará hasta el jueves, sino que se puede extender hasta el domingo.

Se espera que la inundación crezca desde el miércoles hasta llegar a 10,4 pies, para después pasar de 7 pies a 13.0 pies el viernes y que el sábado descienda hasta los 6.4 pies hasta el lunes. Después subirá 6.5, pues el lunes por la noche, para después volver a caer.