Pittsburgh Fuertes vientos dejan sin electricidad a más de 230 mil personas en Pittsburgh Las fuertes ráfagas de viento de este viernes 13 de marzo dejaron sin luz a más de 230 mil habitantes de West Penn Power y Duquesne Light en la región de Pittsburgh, en Pensilvania.

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Las fuertes ráfagas de viento de este viernes 13 de marzo dejaron sin luz a más de 230 mil habitantes de West Penn Power y Duquesne Light en la región de Pittsburgh, en Pensilvania.

Una buena parte del suroeste de Pensilvania se encuentra bajo alerta debido a los fuertes vientos que se esperan en las próximas horas, hasta la medianoche del sábado 14 de marzo.

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El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la posible presencia de ráfagas de viento de hasta 65 millas por hora.

Here's a link to the higher wind gust speeds that have been reported so far - the image is just part of the list. Send along any reports of wind damage that you have observed! https://t.co/AMn6wzPXWd pic.twitter.com/wTL0sOrWrL — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 13, 2026

“Estamos en el punto álgido”, dijo Chris Leonardi, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Moon Township. Sin embargo, señaló que después de las 18:00 horas de este viernes, los vientos irán disminuyendo poco a poco.

El meteorólogo Leonardi detalló que se registró una ráfaga máxima de viento de 59 millas por hora en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh y en el Aeropuerto del Condado de West Mifflin entre las 17:00 y las 18:00 horas.

Mientras que las ráfagas alcanzaron los 59.6 mph en el aeropuerto regional Arnold Palmer de Latrobe.

El Departamento de Policía del Condado de Allegheny aconsejó a la población que evite los viajes innecesarios, mantenerse fuera de las carreteras, y permitir que los equipos de emergencia y las compañías eléctricas realicen su trabajo de forma segura y eficiente.

Las fuertes ráfagas de viento han causado daños en casas y calles de Pittsburgh.

Extreme winds have downed power lines and trees in several neighborhoods and knocked out power to traffic lights at some intersections.



Please use caution when driving and employ the four-way stop procedure until crews can get them back on line.



Call 911 to report any hazards. pic.twitter.com/pCGfosh8CY — Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) March 14, 2026