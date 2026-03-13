Pittsburgh

Fuertes vientos dejan sin electricidad a más de 230 mil personas en Pittsburgh

Las fuertes ráfagas de viento de este viernes 13 de marzo dejaron sin luz a más de 230 mil habitantes de West Penn Power y Duquesne Light en la región de Pittsburgh, en Pensilvania.

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Por:N+ Univision
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Las fuertes ráfagas de viento de este viernes 13 de marzo dejaron sin luz a más de 230 mil habitantes de West Penn Power y Duquesne Light en la región de Pittsburgh, en Pensilvania.

Una buena parte del suroeste de Pensilvania se encuentra bajo alerta debido a los fuertes vientos que se esperan en las próximas horas, hasta la medianoche del sábado 14 de marzo.

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El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la posible presencia de ráfagas de viento de hasta 65 millas por hora.

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“Estamos en el punto álgido”, dijo Chris Leonardi, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Moon Township. Sin embargo, señaló que después de las 18:00 horas de este viernes, los vientos irán disminuyendo poco a poco.

El meteorólogo Leonardi detalló que se registró una ráfaga máxima de viento de 59 millas por hora en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh y en el Aeropuerto del Condado de West Mifflin entre las 17:00 y las 18:00 horas.

Mientras que las ráfagas alcanzaron los 59.6 mph en el aeropuerto regional Arnold Palmer de Latrobe.

El Departamento de Policía del Condado de Allegheny aconsejó a la población que evite los viajes innecesarios, mantenerse fuera de las carreteras, y permitir que los equipos de emergencia y las compañías eléctricas realicen su trabajo de forma segura y eficiente.

Las fuertes ráfagas de viento han causado daños en casas y calles de Pittsburgh.

TLS

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