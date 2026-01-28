Tormenta invernal

¿Cuáles son los efectos del ciclón bomba en la tormenta invernal?

Conoce qué es un ciclón bomba y cuáles son sus efectos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video La nevada deja pérdidas en comercios de Manassas con cierres y baja afluencia de clientes

En los próximos días el frío en Estados Unidos continuará con temperaturas bajo cero, con la posible formación de una nueva tormenta invernal partiendo hasta Florida, que podría hasta ocasionar nieve en la costa atlántica.

De acuerdo con un listado de The Weather Channel, la próxima tormenta invernal llevará el nombre de Gianna 2026.

Es por eso que aquí en N+ Univision te contamos cuáles serán sus efectos y qué es un ciclón bomba.

Las temperaturas más frías en muchos años

El Servicio Nacional de Meteorología, ( NWS), mencionó que estas podrían ser las temperaturas más frías en muchos años y de más larga duración.

"Las temperaturas mucho más bajas de lo normal deberían persistir a través de todo el este de Estados Unidos”, advirtieron meteorólogos.

¿Hasta cuándo estará frío?

De acuerdo con meteorólogos, las bajas temperaturas estarán presentes hasta la primera semana de febrero; sin embargo, los expertos señalan que esto se podría transformar en un “ciclón bomba".

La posibilidad de que la tormenta se alejara no era probable este miércoles 28 de enero en la mañana, pero no había desaparecido por completo; pero probablemente se verá alguna potente tormenta en Carolina del Norte, frente a la costa de Delmarva.

¿Qué es un ciclón bomba?

Este fenómeno es una versión invernal de un huracán y este estará formándose en las Carolinas desde la noche del viernes hasta el sábado.

El término bomba se debe a la velocidad explosiva con la que cae la presión atmosférica central de la tormenta, y este descenso de la presión hace que se fortalezca drásticamente.

¿Cuáles serían los efectos del ciclón bomba?

Los efectos de este ciclón bomba serán diferentes a la última tormenta, ya que esta se generó con aire húmedo del Pacífico que se mezcló con una incursión de aire ártico, lo que generará vientos más fuertes, llegando a ráfagas de 65 km/h con una temperatura de 0 grados Fahrenheit.

También afectará a lugares como Pittsburgh con fuertes vientos que pueden llevar a temperaturas mixtas.

Otro de los efectos que podría haber es que esta tormenta podría arrojar 6 pulgadas de nieve; sin embargo, no serán perceptibles en las Carolinas, el norte de Georgia y el sur de Virginia.

Asimismo, podría haber nieve de Washington hasta Boston el sábado y domingo.


ALM

