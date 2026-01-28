Noticias Ciclón bomba en Estados Unidos: cuánta nieve dejará la nueva tormenta invernal este fin de semana Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos recomiendan a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y tomar precauciones ante las posibles afectaciones

Video Tragedia invernal en EEUU: 48 muertos y alerta por nueva tormenta que amenaza a millones

Una nueva tormenta invernal se aproxima a Estados Unidos y podría intensificarse hasta convertirse en un ciclón bomba, un fenómeno que provocará frío extremo, nevadas intensas y la posibe formación de hielo, con impactos directos en la movilidad y las actividades diarias de millones de personas.

Ante este escenario, autoridades meteorológicas ya alertan sobre la cantidad de nieve que caerá durante el fin de semana.

Tormenta invernal con potencial de ciclón bomba

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), la nueva tormenta invernal -que podría recibir el nombre de Gianna- tiene el potencial de convertirse en un ciclón bomba, lo que incrementaría de forma significativa la intensidad de sus efectos.

Este tipo de sistema se caracteriza por una rápida caída de presión atmosférica, lo que genera nevadas abundantes, vientos fuertes y temperaturas extremadamente bajas.

¿Cuándo y dónde comenzarán las nevadas?

Las nevadas iniciarán la noche del viernes 30 de enero de 2026, afectando principalmente a las Carolinas y el sur de Virginia. El sistema continuará avanzando durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, extendiendo sus efectos a lo largo del fin de semana.

Por el momento, los impactos por nieve serían menores más al norte, a lo largo de la Costa Este y hacia Nueva Inglaterra, aunque el pronóstico aún presenta variaciones.

¿Cuánta nieve caerá este fin de semana?

El meteorólogo Peter Mullinax, del Centro de Predicción del Tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), advirtió que el sistema podría generar acumulaciones importantes de nieve, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Según el especialista, se esperan al menos 15 centímetros de nieve (6 pulgadas) en las Carolinas, el norte de Georgia y el sur de Virginia, con condiciones de visibilidad prácticamente nula, lo que podría complicar los traslados y provocar cierres viales.

Después del impacto inicial, la tormenta podría desplazarse y dejar más nieve desde Washington D.C. hasta Boston entre sábado y domingo, lo que podría paralizar aún más amplias zonas del país. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el sistema solo roce algunas regiones, afectando principalmente lugares como Cape Cod.

La mayor incertidumbre se concentra entre Washington D.C. y Nueva York, donde una diferencia de apenas 80 kilómetros (50 millas) en la trayectoria del centro de la tormenta será clave para determinar la magnitud de las nevadas.

La trayectoria de la nueva tormenta invernal continúa definiéndose a medida que se incorporan nuevas observaciones.

Vientos fuertes y sensación térmica extrema

A diferencia de la tormenta invernal anterior, este nuevo sistema estará acompañado de vientos intensos. Mullinax señaló que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 65 km/h (40 mph), lo que provocará sensaciones térmicas cercanas a los -18 °C (0 °F), incluso en zonas donde la nieve sea limitada.

El NWS advirtió que varios factores de esta tormenta invernal aún son inciertos y que el pronóstico podría modificarse conforme el sistema se acerque a tierra. Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones.