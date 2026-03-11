Noticias

Destrucción desde Texas a Michigan: Más de 100 millones de afectados por mal tiempo en Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que entre el 11 y el 13 de marzo continuarán lluvias y tormentas eléctricas generalizadas que se extenderán por Estados Unidos

Video Clima EEUU: Tormentas afectan a 100 millones de personas entre Texas y Michigan

Durante las últimas semanas, una serie de tormentas severas ha provocado afectaciones en diversas regiones de Estados Unidos. Fenómenos meteorológicos extremos como tornados, fuertes nevadas, acumulación de hielo, granizadas, vientos intensos e inundaciones han impactado a millones de personas y generado daños en infraestructura, interrupciones de servicios y complicaciones en la movilidad.

De acuerdo con reportes locales de N+ Univision, alrededor de 100 millones de personas han resultado afectadas por condiciones climáticas adversas en una extensa franja que se extiende desde Texas hasta Michigan, atravesando también estados como Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky.

Indiana e Illinois: tornados dejan muertos y heridos

Las autoridades confirmaron que al menos dos personas murieron en Indiana tras una devastadora cadena de tornados vinculada a un poderoso sistema de tormentas que avanzó desde el sur hacia la región de los Grandes Lagos.

El fenómeno impactó varios condados de Illinois e Indiana, donde también se reportaron al menos ocho personas heridas. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que al menos cuatro tornados tocaron tierra durante el episodio de clima severo.

Kankakee, Illinois: destrucción y cortes de energía

Una de las zonas más afectadas fue Kankakee, Illinois, donde los tornados dejaron árboles arrancados, techos destruidos y severos daños en estructuras, incluido un almacén de reparación de automóviles.

Las labores de remoción de escombros se han visto complicadas por lluvias persistentes en la zona. Además, miles de personas permanecen sin servicio de electricidad debido a la caída de postes y líneas del tendido eléctrico.

Las autoridades solicitaron evitar las carreteras al sur de Kankakee en dirección a Aroma Park. La Ruta 45/52 fue cerrada desde River Road hasta la salida 308 de la I-57 por cables caídos, daños por tormentas e incendios. Debido a los daños y a los cortes de energía, todas las escuelas del condado permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Chicago: granizadas y daños menores

En el área de Chicago, las tormentas también provocaron caída de granizo del tamaño de una canica en distintos sectores de la ciudad, generando daños menores en vehículos y viviendas.

Tormentas y lluvias continuarán

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que entre el 11 y el 13 de marzo continuarán lluvias y tormentas eléctricas generalizadas que se extenderán hacia el valle de Ohio y el suroeste del Atlántico medio, con riesgo de inundaciones repentinas.

Asimismo, se esperan nuevas rondas de precipitaciones invernales en la zona de los Grandes Lagos y el norte de Nueva Inglaterra, mientras que el noroeste del Pacífico y el norte de las Montañas Rocosas registrarán fuertes lluvias en zonas bajas y nieve en áreas elevadas.

El sistema frontal también traerá un descenso de temperaturas en el este del país después de jornadas con valores muy por encima del promedio estacional. Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo del sistema y continúan emitiendo alertas para las regiones bajo riesgo de clima severo.

Video Confirman dos muertes en Indiana tras el paso de un tornado
