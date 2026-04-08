Ice Familia del inmigrante de El Salvador herido por agentes de ICE asegura que ‘no es pandillero’ A 24 horas del tiroteo en Patterson, California, que dejó al hombre de 36 años de edad herido por arma de fuego a manos de los agentes de ICE, su prometida Cindy rompió el silencio para desmentir la versión de las autoridades.

Video Inmigrante se debate entre la vida y la muerte luego de recibir disparos de ICE en California; entrevista con su abogado

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) intentó justificar el tiroteo en contra de un inmigrante indocumentado de El Salvador, identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández. La agencia federal aseguró que se trataba de un pandillero, pero ahora la familia de la víctima ha salido a refutar esa versión.

A 24 horas del tiroteo en Patterson, California, que dejó al hombre de 36 años de edad herido por arma de fuego a manos de los agentes de ICE, su prometida Cindy rompió el silencio para desmentir la versión de las autoridades que aseguraron que la víctima pertenecía a la “Pandilla Calle 18” de El Salvador.

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En conferencia de prensa, el abogado de Mendoza Hernández y su familia, Patrick Kolasinski, aseguró: “Nunca perteneció a ninguna pandilla”, pese a que el director de ICE, Todd Lyons, dijo horas antes que el inmigrante era un “pandillero”.

Ante medios de comunicación, informaron que no habían logrado verlo desde que resultó herido el pasado martes 7 de abril, mientras que el hospital les ha dado escasa información sobre su estado de salud, el cual se reporta como estable.

Además, Cindy señaló una posible intención de esconder la gravedad del asunto, pues señaló que la trabajadora social se negó a informarles sobre la cantidad de disparos que recibió Carlos Iván Mendoza durante el tiroteo.

“Espero que se pueda dar con los responsables”, dijo la prometida del hombre de 36 años, quien se dedica a la rehabilitación de edificios incendiados, según precisó la defensa.

Patrick Kolasinski, attorney for Carlos Ivan Mendoza Hernandez, speaks at a news conference accompanied by his client's girlfriend, Cindy, in Modesto, Calif., Wednesday, April 8, 2026. (AP Photo/Terry Chea) Imagen Terry Chea/AP

El tiroteo contra Carlos Mendoza Hernández

Luego del tiroteo, Todd Lyons aseguró que los agentes de ICE llevaron a cabo una detención vehicular dirigida para arrestar a Mendoza Hernández, pues afirmaba que se trataba de “un presunto integrante de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un homicidio”.

No obstante, un documento judicial emitido por un juez salvadoreño, que presentó el abogado Kolasinski a la cadena NBC News, demostró que Mendoza Hernández fue absuelto en octubre de 2019 de los cargos de asesinato y que se ordenó su liberación inmediata.

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El mismo documento también menciona a otras diez personas condenadas por distintos delitos, que van desde robo agravado hasta asesinato, e identifica que al menos una de ellas pertenecía a la pandilla Calle 18. Sin embargo, no señala que Mendoza formara parte de ninguna pandilla ni que enfrentara acusaciones por actividades delictivas vinculadas a estas.

Lyons añadió el martes que, cuando los agentes del ICE se aproximaron al vehículo, Mendoza Hernández “utilizó su automóvil como arma en un intento de atropellar a un agente”, y que los uniformados solo respondieron disparando en defensa propia para protegerse.

Así fueron los momentos del tiroteo, según las imágenes

Un video de la cámara del tablero, sin audio y obtenido por KCRA, muestra a varios agentes del ICE rodeando al vehículo detenido en una carretera cerca de la Interestatal 5; cuando uno de ellos se acerca a la ventanilla del conductor.

El auto comienza a retroceder y girar, momento en el que el agente desenfunda su arma y dispara. El vehículo choca contra otro coche detrás, mientras al menos dos agentes apuntan con sus armas, y luego avanza e intenta girar bruscamente y cruzar hacia la otra vía.