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ICE le disparó a un pandillero de El Salvador después de que intentara atropellarlos

La persona identificada como Carlos Iván Mendoza Hernández es buscada en El Salvador para ser interrogada por un asesinato.

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Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) le dispararon a un miembro de la pandilla Calle 18 después de que la persona intentó atropellar a un agente en Patterson, California.

Según el medio CBS, la persona identificada como Carlos Iván Mendoza Hernández es buscada en El Salvador para ser interrogada por un asesinato.

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De acuerdo con un comunicado de Todd Lyons, director interino de la agencia, los agentes federales intentaban arrestar a Carlos Iván Mendoza en una parada. Pero al momento de acercarse, él intentó usar su vehículo como arma para poder atropellar a uno de los agentes, por lo que optaron por seguir su entrenamiento y disparar en defensa propia.

La oficina del FBI en Sacramento mencionó en un comunicado que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus acerca del tiroteo ocurrido en Patterson, California.

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Cierre parcial por culpa de ICE

La actual parálisis presupuestaria parcial del pasado 14 de febrero del 2026 se debe a que no han llegado a un acuerdo los republicanos y demócratas referente al comportamiento del ICE, después de la muerte de Renée Good y Alex Pretti, que fueron asesinados por múltiples disparos de los agentes federales.

Los demócratas indignados exigieron uno de los seis proyectos de ley de financiación restantes y afirmaron que el proyecto de ley debe incluir cambios en la aplicación de leyes de inmigración. Al igual que un código de conducta para los agentes federales y que se vean obligados a mostrar sus identificaciones.

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ALM

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