Noticias "Si tocan a mi puerta, les disparo": un hombre amenaza a la policía de Nueva York con atacar a agentes de ICE Brallan Pérez Alarcón es acusado de amenazar con agredir a un agente federal de la ley, pero su defensa sostiene que estaba "profundamente intoxicado" durante las llamadas telefónicas. Esto lo decidirá un jurado este miércoles 3 de junio



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El verano pasado, Brallan Pérez Allarcón se sintió consternado por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Spring Valley. Un amigo cercano había sido arrestado y deportado a Guatemala, y Pérez Alarcón temía que le sucediera lo mismo.

Pero, ¿realmente amenazó a las fuerzas del orden federales el 20 de septiembre cuando llamó a la policía de Ramapo y Spring Valley para decirles que dispararía y mataría a cualquier agente del ICE si llamaban a su puerta?

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Eso lo decidirá un jurado el miércoles 3 de junio, cuando concluya el juicio de Pérez Alarcón en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en White Plains.

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Los fiscales insisten en que es culpable del único cargo de amenazar con agredir a un agente federal de la ley, que no solo llamó y profirió las amenazas, sino que las reafirmó cuando un policía de Ramapo le devolvió la llamada para evaluar la gravedad de la situación.

"Lo tomaron en serio", dijo la fiscal adjunta Isabelle Lelogeais refiriéndose a la policía en su declaración inicial. "Creían que representaba una amenaza real".

Pero la defensa de Pérez Alarcón sostiene que estaba tan "profundamente intoxicado" durante las llamadas telefónicas que no habría podido articular una frase sencilla, y mucho menos idear un plan para matar a agentes del ICE.

"La estupidez provocada por la embriaguez no es un delito federal", dijo uno de sus abogados, Ben Gold, al jurado.

Las declaraciones iniciales y los testimonios duraron solo un día. Los fiscales llamaron a declarar al operador de la central de policía de Ramapo y al agente de policía de Spring Valley que respondieron a dos de las ocho llamadas de Pérez Alarcón, y esas llamadas se reprodujeron ante el jurado. También llamaron a declarar al teniente Christopher Youngman de Ramapo, quien tomó medidas para comprobar si Pérez Alarcón tenía un arma y para asegurarse de que no pudiera conseguir una.

Youngman también le encargó al oficial Philip Campbell que volviera a llamar a Pérez Alarcón, diciéndole que no creía que fuera seguro para la policía ir a su casa. La llamada de Campbell no fue grabada, pero el oficial testificó que Pérez Alarcón reiteró la amenaza y le dijo que no tenía un arma, pero que podía conseguir una.

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Pérez Alarcón declaró posteriormente que bebió todo el día 19 de septiembre y que volvió a beber a la mañana siguiente tras despertarse y ducharse. Desconoce cuántas cervezas bebió, pero que fueron al menos 48 botellas de Corona y Modelo, ya que dos cajas de 24 estaban vacías a media mañana del día siguiente.

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En repetidas ocasiones afirmó no recordar con precisión lo que dijo en las llamadas telefónicas porque estaba muy ebrio. Sin embargo, reconoció que, una vez que escuchó el audio de las llamadas, sí había hecho los comentarios que se le atribuían.

Gold le preguntó si se sentía orgulloso de lo que había escuchado en esas grabaciones.

"Creo que lo que les dije a las autoridades fue horrible", respondió Pérez Alarcón. "Me avergüenzo de lo que dije".

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La fiscalía intentó convencer al jurado de que Pérez Alarcón no estaba tan ebrio como para carecer de la intención necesaria para amenazar a los agentes.

Durante el contrainterrogatorio, reconoció que no solo llamó al 911, sino que marcó el número principal de cada departamento de policía . También reconoció que, cuando el operador de la policía de Ramapo le sugirió que llamara a la policía de Spring Valley, así lo hizo. Y que no estaba demasiado ebrio como para no contestar el teléfono cuando el oficial de Ramapo le devolvió la llamada.

La pareja de Pérez Alarcón y su hijo testificaron que él solía estar ebrio y que también lo parecía el 20 de septiembre. Ella declaró que cuando regresó a casa del trabajo esa tarde, él le dijo que había llamado a la policía para quejarse del ICE. Sin embargo, ninguna de las partes le preguntó si él había hablado sobre la amenaza específica que hizo.

Tras la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, Gold solicitó el sobreseimiento de la acusación, insistiendo en que las palabras de Pérez Alarcón no constituían una "verdadera amenaza" que no estuviera amparada por el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda. Asimismo, afirmó que su cliente no tenía intención de "interferir, obstaculizar, intimidar ni tomar represalias" contra las fuerzas del orden, como se requiere para una condena.

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La fiscalía replicó que su enfado por la actividad del ICE en Spring Valley convertía la amenaza en una amenaza de represalia.

El juez federal Nelson Roman se reservó el fallo, indicando que dejará que el caso sea sometido a la consideración del jurado. Los alegatos finales se presentarán el miércoles por la mañana.