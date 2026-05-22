Daca Liberan a Karla Toledo, la influencer beneficiaria de DACA que fue detenida por ICE Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando Toledo y su esposo se encontraban en casa y agentes de ICE ingresaron sin una orden judicial para detener a la joven influencer de 31 años en su propio domicilio.

Video Video del arresto de Karla Toledo, una influencer con DACA vigente detenida por ICE

Karla Toledo, una joven de 31 años beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), fue liberada a cuatro días de que agentes del ICE irrumpieran en su hogar, sin una orden judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando Toledo y su esposo se disponían a partir al trabajo cuando vieron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (CIA) rondar por su domicilio, por lo que optaron por ingresar y cerrar la puerta. No obstante, los agentes lo impidieron.

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El ICE utilizó la fuerza para evitar que la puerta se cerrara, lo que ocasionó que uno cayera al suelo.

Aun sin una orden judicial y contar con la protección de DACA, Karla Toledo fue arrestada por ICE, aunque en repetidas ocasiones cuestionó si los agentes contaban con una orden para ingresar a propiedad privada, pero nunca la mostraron.

Karla Toledo fue enviada a un centro de detención en Florence, Arizona, en donde ha pasado ya cuatro días bajo custodia de agentes migratorios.

Video ¿Como Karla Toledo? Beneficiarios de DACA se encuentran en un limbo migratorio, te explicamos

Su detención ha generado indignación local en Tucson, Arizona, pues según su madre, al momento de su detención la joven mantenía su estatus migratorio y sus permisos de trabajo actualizados, además de no contar con antecedentes federales.

Un video muestra parte del arresto de Karla Toledo. Se puede observar cómo al menos cuatro agentes de ICE irrumpen en su casa, el primero de ellos pone el pie en la puerta para impedir que cerrara, mientras gritan a los habitantes del domicilio.