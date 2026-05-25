Ice ICE no permitirá que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, visite el centro de detención Delaney Hall Sherrill declaró que su solicitud de acceso a Delaney Hall fue denegada formalmente esta mañana, lo que plantea serias dudas sobre lo que "intentan ocultar al público"



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La gobernadora Mikie Sherrill intentó visitar Delaney Hall, el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Newark, el lunes 25 de mayo. Los detenidos en el centro protestan por el trato recibido con una huelga de hambre que comenzó a finales de la semana pasada.

Sherrill declaró en un comunicado que su "solicitud de acceso a Delaney Hall fue denegada formalmente esta mañana, lo que plantea serias dudas sobre lo que intentan ocultar al público".

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“Siempre me he opuesto a los centros de detención privados y seguiré abogando por el cierre de Delaney Hall y contra cualquier expansión de centros de detención masiva en Nueva Jersey, como el propuesto en Roxbury”, declaró. “Seguiré exigiendo responsabilidades al ICE y agradezco el trabajo de nuestra delegación federal. Han sido incansables al utilizar su autoridad de supervisión federal para exigir responsabilidades a la institución. Continuaré colaborando estrechamente con ellos para exigir respuestas, proteger los derechos constitucionales y garantizar condiciones humanas”.

Sherrill estuvo acompañada por Kim, Menéndez, Pou, McIver y Mejía.

La gobernadora dijo que la acompañaron el senador estadounidense Andy Kim y los representantes Rob Menendez, Nellie Pou, LaMonica McIver y Analilia Mejia.

Sherrill afirmó que las personas retenidas en el centro son "padres y madres, hijos e hijas, y miembros de nuestra comunidad", y que el gobierno del estado de Nueva Jersey cree en el "estado de derecho y en que todos merecen ser tratados con dignidad básica".

“Tenemos el deber de salvaguardar los derechos, la salud y el bienestar de todas las personas que se encuentran dentro de nuestras fronteras”, dijo el gobernador.

Christine Cuttita, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, calificó la visita de Sherrill como "nada más que una maniobra política en el Día de los Caídos, cuando las visitas están suspendidas debido a los disturbios ocurridos fuera del centro".

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Cuttita también afirmó que el domingo 24 de mayo, "agitadores" rodearon las instalaciones, bloqueando todas las entradas y salidas. "A todos los detenidos se les proporcionan tres comidas al día, agua potable, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de aseo personal", declaró Cuttita. "Los inmigrantes indocumentados también tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados. Dietistas certificados evalúan las comidas".

Cuttita también alegó que los detenidos tienen acceso a "servicios médicos, dentales y de salud mental según disponibilidad, así como a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas".

Los funcionarios federales electos de Nueva Jersey continúan presionando al ICE.

Esta no es la primera vez que los legisladores federales visitan Delaney Hall desde que comenzó la huelga de hambre.

Kim declaró a NorthJersey.com en una entrevista telefónica que habló con una mujer con un bebé de 4 meses que dijo que no le permitieron extraerse leche materna y que solo le permitieron ver a su bebé una o dos veces, y con otra que dijo que sufrió un aborto espontáneo mientras estaba en el centro y que no recibió la atención médica que necesitaba.

Los detenidos han pedido la liberación de las personas mayores, los jóvenes, los enfermos graves o los heridos.

La huelga surge a raíz de las quejas de los detenidos, quienes denuncian negligencia médica, falta de aire acondicionado, escasez de alimentos y comidas en mal estado. El sábado 23 de mayo, defensores de los inmigrantes denunciaron que algunos detenidos que participaron en la huelga fueron objeto de represalias. Uno de ellos fue amenazado con aislamiento y, al menos a otros dos, se les redujo el tiempo de visita a tan solo 5 o 10 minutos, según informaron los defensores.

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¿Qué es Delaney Hall?

El centro Delaney Hall abrió sus puertas el 1 de mayo de 2025 como un centro privado de detención de inmigrantes con capacidad para 1.000 personas, en el marco de la agresiva campaña del gobierno de Trump para ampliar la capacidad de detención.

Menéndez, McIver y la representante Bonnie Watson-Coleman han estado realizando visitas de supervisión para evaluar las supuestas condiciones.