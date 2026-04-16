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FAA reporta afectaciones en vuelos por baja visibilidad y tormentas en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la baja visibilidad y la presencia de nubes bajas podrían ralentizar las operaciones en varios aeropuertos del país

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy en EEUU del 16 de abril 2026: Calor récord precede a heladas y nuevas tormentas

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ( FAA, por sus siglas en inglés) informó este jueves 16 de abril de 2026 que diversos vuelos programados para hoy presentan retrasos y podrían registrarse cancelaciones debido a condiciones meteorológicas en varias regiones del país.

Afectaciones en aeropuertos clave

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De acuerdo con el reporte de tráfico aéreo de la FAA, la baja visibilidad y la presencia de nubes bajas podrían ralentizar las operaciones en Boston. En tanto, se prevén fuertes vientos en los aeropuertos del área de Nueva York y en Las Vegas.

Además, se pronostican tormentas eléctricas en Detroit y en la zona de Chicago, lo que podría generar complicaciones adicionales en itinerarios aéreos.

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Panorama meteorológico general

La meteoróloga en jefe Jennifer Trotchie explicó que el sistema actual corresponde al paso de un frente frío seco que ha provocado condiciones ventosas y temperaturas ligeramente más frescas.

Señaló que la mayor actividad meteorológica se concentra al norte y oeste del país, mientras que una cresta de alta presión dominará el sureste durante el fin de semana, elevando las temperaturas y manteniendo condiciones secas.

Impacto en viajes y próximos días

Según el pronóstico, los viajeros podrían enfrentar inconvenientes principalmente al salir de sus aeropuertos de origen o en el regreso a casa. Para los próximos días, existe riesgo marginal de clima severo en las llanuras, con lluvias que se extenderán hacia el Medio Oeste y el noreste el viernes 17 de abril de 2026.

Hacia el fin de semana, la atención se centrará en las llanuras del sur por una mayor probabilidad de clima severo, mientras que otro sistema llevará precipitaciones al noroeste del Pacífico.

En contraste, se esperan condiciones mayormente favorables en Augusta, con mañanas frescas, tardes cálidas y ráfagas de viento de hasta 20 millas por hora. La alta presión mantendrá temperaturas cercanas a los 86 °F y cielos despejados durante el fin de semana.

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JICM

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