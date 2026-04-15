Noticias Estados Unidos bajo ola de calor récord: Una masa de aire caliente disparará temperaturas generando el efecto de un horno Meteorólogos explican que una dorsal de alta presión se mantiene estacionada, favoreciendo la acumulación de aire caliente sobre la región; el sistema también está asociado a condiciones previas de tormentas severas en el medio oeste que dejaron daños materiales



Video Clima hoy EEUU del miércoles 15 de abril 2026: tormenta al medio oeste y calor en el resto del país

Una masa de aire cálido de larga duración se mantiene sobre el este de Estados Unidos y está generando condiciones de calor inusuales para abril, con temperaturas que amenazan con romper récords en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington D.C.

Ciudades bajo vigilancia por calor extremo

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS, por sus siglas en inglés) el fenómeno se extiende desde el Atlántico medio hasta el valle del Ohio, con registros que superan los 90 grados Fahrenheit en varias zonas urbanas.

En Washington D.C. se prevé una temperatura máxima cercana a 93 grados Fahrenheit durante la jornada del miércoles 15 de abril de 2026, mientras que el calor se mantendrá también el jueves 16 de abril. En Nueva York, el Central Park podría alcanzar los 86 grados Fahrenheit, muy cerca del récord histórico de 87 grados.

Filadelfia se perfila como uno de los puntos más cálidos con máximas previstas de 92 grados Fahrenheit. Atlanta podría registrar 88 grados Fahrenheit, mientras que en el sur y la costa este se mantienen condiciones de calor generalizado.

¿Por qué habrá tanto calor?

Meteorólogos explican que una dorsal de alta presión se mantiene estacionada, favoreciendo la acumulación de aire caliente sobre la región. El sistema también está asociado a condiciones previas de tormentas severas en el medio oeste que dejaron daños materiales.

El episodio de calor persistirá hasta el viernes 17 de abril de 2026 con temperaturas elevadas en gran parte del corredor del Atlántico. Se espera un descenso progresivo hacia el fin de semana con la llegada de un frente frío desde el norte.

Vigilancia activa por altas temperaturas

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia activa sobre el desarrollo del sistema y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales.

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El patrón de calor se espera que comience a debilitarse durante el domingo 19 de abril de 2026 con la entrada de aire más fresco desde el océano Atlántico. Se prevé que el descenso térmico se consolide al inicio de la próxima semana en gran parte del este de Estados Unidos.

JICM