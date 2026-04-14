Noticias Meteorólogos advierten que tormentas con granizo gigante y fuertes vientos pueden regresar este martes 14 de abril al centro de Estados Unidos De acuerdo con poweroutage.us, más de 25 mil personas se quedaron sin suministro eléctrico en Madison, Wisconsin, en la mañana de este martes por las lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

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Meteorólogos advirtieron que tormentas podrían volver con granizo gigante, tornados y fuertes ráfagas de viento la tarde de este martes 14 de abril en el Centro-occidente de Estados Unidos.

De acuerdo con poweroutage.us, más de 25 mil personas se quedaron sin suministro eléctrico en Madison, Wisconsin, en la mañana de este martes por las lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

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¿Cuáles son las zonas afectadas?

De acuerdo con National Weather Service ( NWS), se esperan fuertes nevadas y acumulaciones de nieve de 8 y 18 pulgadas, al igual que vientos con ráfagas de hasta 40 mph en los condados de Snohomish y el norte de King. También habrá cascadas en los condados de Whatcom, Skagit, Pierce y Lewis de Washington.

La alerta se mantendrá hasta el miércoles 15 de abril a las 11 pm y es posible que la nieve más intensa caiga el martes en la noche.

En el caso de Holden Village, Stehekin y Stevens Pass, se prevén fuertes nevadas y acumulación de nieve de hasta 14 pulgadas y ráfagas de viento de 35 millas por hora.

La alerta se mantendrá hasta las 5 de la tarde del miércoles 15 de abril y algunas de las recomendaciones que se dan son que se conduzca con precaución, ya que debido al clima, no habrá mucha visibilidad en los caminos.

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Además, hay aviso de vientos fuertes en las montañas de Guadalupe del oeste de Texas y sureste de Nueva Jersey, en donde habrá ráfagas de 65 mph.

El aviso se mantendrá hasta las 10 de la noche del miércoles 15 de abril y las recomendaciones que se tienen son que se conduzca con cuidado en zonas montañosas y que, si se pueden posponer los viajes, lo hagan.

Meteorólogos advirtieron sobre inundaciones

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, los meteorólogos advirtieron también sobre inundaciones en ríos y arroyos pequeños en Grandes Lagos con lluvias intensas durante la noche del martes hasta el miércoles.

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El meteorólogo Jake Beitlich informó que este martes tres tornados tocaron tierra en el sur de Minnesota y también se registraron daños en vehículos por la caída de granizo.

Un tornado tocó tierra en Gilman, localidad al noroeste de Wisconsin, pero se reportó que los daños fueron menores.

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En Madison, Wisconsin, se registraron lluvias y tormentas eléctricas entre las 12:30 am y las 4:00 am. Al igual que hay alertas de inundaciones y acumulación de nieve de hasta 0.46 pulgadas.