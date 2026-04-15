Noticias Tormentas severas golpean Michigan con vientos destructivos e inundaciones El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que aún se analiza si se formaron tornados, aunque por ahora los daños se atribuyen a una banda de tormentas eléctricas que avanzó desde Iowa, Wisconsin e Illinois

Video Tormentas y tornados amenazan a 100 millones de personas en el centro y medio oeste de EEUU

Una intensa línea de tormentas atravesó Michigan durante la noche del martes 14 y la madrugada del miércoles 15 de abril de 2026, provocando daños en infraestructura deportiva, escuelas y zonas residenciales.

Las ráfagas derribaron árboles cerca del campus principal de la universidad estatal y afectaron varias estructuras, incluidas pistas de hielo.

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Vientos extremos en la región

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) informó que aún se analiza si se formaron tornados, aunque por ahora los daños se atribuyen a una banda de tormentas eléctricas que avanzó desde Iowa, Wisconsin e Illinois.

Se registraron vientos de hasta 112 km/h en instalaciones universitarias, además de fuertes ráfagas en aeropuertos de la región, superando los 110 km/h en algunos puntos.

Inundaciones y d

años estructurales

El sureste del estado enfrentó además inundaciones tras acumulaciones de lluvia cercanas a 6 centímetros. Varias comunidades reportaron calles anegadas, árboles caídos, fugas de gas, tuberías dañadas y cortes eléctricos.

En Ann Arbor, autoridades locales cerraron escuelas y oficinas debido a fallas en sistemas de comunicación y riesgos en la movilidad.

Entre los daños más graves se encuentra el desprendimiento parcial de techos en instalaciones deportivas. Autoridades municipales evalúan también muros afectados en pistas de hielo.

En el norte del estado, la ruptura de un dique obligó a evacuar zonas bajas, mientras se mantiene la vigilancia por el aumento de niveles de agua en ríos cercanos.

JICM