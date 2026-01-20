Noticias Estados Unidos extiende alerta por tormenta solar histórica hasta el miércoles, ¿cuáles son sus efectos? La tormenta solar alcanzó a las 03:23 hora local el nivel G4 (severa), que supone el segundo mayor nivel de alerta.

Video Inusual espectáculo en el cielo de Arizona: así se vieron las auroras boreales en nuestro estado

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió este martes 20 de enero una alerta por una tormenta solar histórica que podría provocar anomalías en los sistemas GPS y en otras tecnologías.

En un comunicado, el organismo con sede en Miami informó que la tormenta solar alcanzó a las 03:23 hora local el nivel G4 (severa), que supone el segundo mayor nivel de alerta establecido por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA.

Sin embargo, más tarde redujo la alerta a "moderada" en un boletín publicado a las 10:30 hora local. La alerta es válida hasta mañana miércoles 21 de enero de 2026.

¿Qué es una tormenta solar y por qué ocurren?

Según la NOAA, una tormenta solar es una perturbación importante en el campo magnético terrestre. La intensidad de estas suele variar entre niveles bajos y condiciones de tormenta severa a lo largo del evento.

Las tormentas solares ocurren cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra y su frecuencia depende del ciclo solar, que atravesó recientemente su pico de actividad.

La NOAA emitió alertas por tormentas similares en noviembre y en diciembre.

¿Cuáles son las afectaciones por la tormenta solar?

Las tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el Sol, por lo que pueden producir los siguientes efectos: