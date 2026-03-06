Escudo Así funcionará el Escudo de las Américas, la nueva estrategia de Trump La nueva iniciativa de seguridad, que será encabezada por Kristi Noem, tendrá tareas muy específicas para combatir a las organizaciones criminales.

Donald Trump lanza el "Escudo de las Américas" de qué va y quiénes participan

El nuevo puesto diplomático dentro del gobierno de Estados Unidos que pasará a ocupar Kristi Noem es de enviada especial para la iniciativa Escudo de las Américas, una estrategia de seguridad regional impulsada por la administración de Trump.

La exsecretaria de Seguridad Nacional estadounidense tendrá como tarea coordinar la nueva iniciativa de seguridad en el continente americano, que busca trabajar con varios países para combatir el crimen organizado, narcotráfico y amenazas de seguridad.

Para cumplir estos objetivos, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI: Homeland Security Investigations) será el brazo derecho del Escudo de las Américas y constará de cuatro ejes:

Inspección y control de envíos: Personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revisará los cargamentos que salen del país para asegurarse de que cumplan con las leyes de exportación. Si detectan algo irregular, informarán a HSI para que se investigue.

Investigaciones: Los agentes de HSI investigarán posibles violaciones a las normas de exportación. También podrán asegurar cargamentos ilegales —como tecnología restringida o municiones— y buscarán que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia.

Trabajo con empresas: HSI mantendrá contacto con compañías y sectores industriales para explicarles las reglas sobre exportaciones y pedir su colaboración para evitar que sus productos sean adquiridos ilegalmente desde el extranjero.

Cooperación con otros países: HSI trabajará con autoridades de otros países para obtener información y apoyar investigaciones relacionadas con delitos de exportación. Además, participará en iniciativas internacionales que buscarán frenar el tráfico ilegal de armas peligrosas y materiales relacionados.

De esta manera, el Escudo de las Américas se esforzará para impedir que organizaciones criminales tengan acceso a armas y tecnologías estadounidenses, principalmente.

El jueves 5 de marzo de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que removerá a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y la designó enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas (Shield of the Americas). ¿Pero qué hará este nuevo organismo?

Kristi Noem estará al frente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de marzo de 2026.

Ese mismo día, el cargo que deja lo asumirá el senador republicano Markwayne Mullin; así lo adelantó el mandatario estadounidense el jueves 5 de marzo cuando anunció la destitución de Noem.

¿Cuándo será la primera reunión del Escudo de las Américas y quiénes asistirán?

El primer encuentro del Escudo de las Américas se realizará el sábado 7 de marzo de 2026 en el Trump National Doral en Miami, Florida, que es un complejo hotelero y de golf propiedad del presidente estadounidense.

La cumbre reunirá a Donald Trump y a varios presidentes de América Latina y el Caribe aliados de su gobierno. Entre los países confirmados están: Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago.

Además, participarán funcionarios del Gobierno estadounidense como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.