¿En qué nivel está la tormenta solar hoy 20 de enero 2026 en Estados Unidos? NOAA lanza alerta geomagnética El nivel de una tormenta solar encendió las alertas en Estados Unidos, un fenómeno que no había pasado en más de dos décadas



Inusual espectáculo en el cielo de Arizona: así se vieron las auroras boreales en nuestro estado

El lunes 19 de enero, una tormenta solar encendió las alertas del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, por su Nivel G4 (severo), siendo un fenómeno que no había pasado en más de dos décadas.

La noche del pasado lunes, auroras boreales se pudieron ver en algunas zonas de Alaska, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York y Maine.

Daños por súper tormenta solar



El caso de la tormenta solar ha llamado la atención por ser un fenómeno que no se había presentado en 20 años; sin embargo, en el año 2012, una súper tormenta solar rozó la Tierra, la cual fue la más poderosa en 150 años y que tuvo poca difusión.

De acuerdo con la página oficial de la National Aeronautics and Space Administration ( NASA), este fenómeno en particular representa una amenaza directa para la alta tecnología. Los electrones y protones acelerados por la explosión pueden electrificar satélites y dañar sus componentes electrónicos.

Daniel Baker, de la Universidad de Colorado, afirmó que los habitantes de la Tierra tuvieron mucha suerte de que la erupción del 2012 ocurriera cuando pasó, ya que si hubiera ocurrido una semana antes, la Tierra habría estado en línea de fuego.

Una tormenta de esa magnitud en la actualidad podría ser algo catastrófico, ya que el impacto económico total podría superar los 2 billones de dólares, o 20 veces más que los costos del huracán Katrina.

Nivel de alerta hoy por tormenta solar



La tormenta solar geomagnética encendió alertas, pero al mismo tiempo causó paisajes impresionantes, por las auroras boreales.

El día de hoy, martes 20 de enero, la NOAA informó que el nivel de esta tormenta solar ha bajado de G4 a G2, con lo cual se considera moderado.