Delitos Cibernéticos

Esta es la nueva estrategia de ciberseguridad de Trump. Te decimos cómo combatirá a los ciberdelincuentes

El presidente estadounidense firmó una nueva orden ejecutiva que refuerza la respuesta ante la inseguridad en el ciberespacio, con lo que busca reducir los fraudes, estafas y extorsiones digitales.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump dice que no habrá acuerdo con Irán salvo una “rendición incondicional”

El viernes 6 de marzo de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para combatir redes internacionales de ciberdelincuencia, como grupos de fraude digital.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estadounidenses reportaron pérdidas de más de 12.5 mil millones de dólares por fraudes digitales en 2024, lo que representó un aumento del 25 % respecto al año anterior.

PUBLICIDAD

Con el reforzamiento de la estrategia de ciberseguridad, la administración de Trump instruye a agencias federales a perseguir organizaciones criminales que operan en internet y a combatir fraudes, estafas y extorsión digital.

Además, ordena crear un plan para identificar y desmantelar redes de ciberdelincuencia y usar sanciones (restricciones de visa y presión diplomática) contra países que las albergan.

Video Organizaciones educan a adultos mayores para que no caigan en estafas digitales

Más sobre Delitos Cibernéticos

Los dos hermanos de EEUU con "mentes maestras" que se robaron $25 millones en “12 segundos”
2 mins

Los dos hermanos de EEUU con "mentes maestras" que se robaron $25 millones en “12 segundos”

Estados Unidos
Descubren una cámara oculta en un baño portátil de una popular playa
1:24

Descubren una cámara oculta en un baño portátil de una popular playa

Estados Unidos
"Incidente significativo": secuestran base de datos de los US Marshals
2 mins

"Incidente significativo": secuestran base de datos de los US Marshals

Estados Unidos
Un joven de 17 años fue víctima de 'sextortion' y se suicidó ante la amenaza de que publicarían su foto íntima
3:19

Un joven de 17 años fue víctima de 'sextortion' y se suicidó ante la amenaza de que publicarían su foto íntima

Estados Unidos
T-Mobile confirma que sufrió "acceso no autorizado" y que está investigando el alcance
2 mins

T-Mobile confirma que sufrió "acceso no autorizado" y que está investigando el alcance

Estados Unidos
Biden evalúa sanciones a Rusia tras el reciente ciberataque a la procesadora cárnica JBS
3 mins

Biden evalúa sanciones a Rusia tras el reciente ciberataque a la procesadora cárnica JBS

Estados Unidos
Anuncian la normalización de operaciones del oleoducto que fue paralizado por un ciberataque
2 mins

Anuncian la normalización de operaciones del oleoducto que fue paralizado por un ciberataque

Estados Unidos
Pirata informático intentó envenenar el agua de una ciudad en Florida
2 mins

Pirata informático intentó envenenar el agua de una ciudad en Florida

Estados Unidos
Hackers ingresaron al sistema de la agencia encargada del arsenal nuclear en EEUU en medio de una masiva intromisión
3 mins

Hackers ingresaron al sistema de la agencia encargada del arsenal nuclear en EEUU en medio de una masiva intromisión

Estados Unidos
Con porno y rap interrumpen la audiencia por Zoom a un hacker adolescente acusado de piratear cuentas de Twitter
6 mins

Con porno y rap interrumpen la audiencia por Zoom a un hacker adolescente acusado de piratear cuentas de Twitter

Estados Unidos

Estos son los seis pilares de la estrategia de Estados Unidos para defender el ciberespacio

  • Moldear el comportamiento de los adversarios: Estados Unidos no enfrentará solo a hackers, espías ni criminales cibernéticos. La estrategia del presidente Trump combina la acción del gobierno y la colaboración con el sector privado para desmantelar redes enemigas. El objetivo es aumentar el costo de los ataques, frenar la vigilancia autoritaria y proteger la propiedad intelectual.
  • Promover regulaciones de sentido común: Se busca simplificar las normas de ciberseguridad para que no frenen la acción ni retrasen respuestas ante amenazas. El plan reduce cargas para empresas, protege la privacidad de los ciudadanos y permite que la industria reaccione rápido a los cambios tecnológicos.
  • Modernizar y asegurar las redes federales: los sistemas de información del gobierno se actualizarán con tecnología avanzada, criptografía fuerte y arquitectura de confianza cero. La estrategia protege la defensa, la inteligencia y los servicios civiles, usando inteligencia artificial para detectar intrusiones y reforzar la resiliencia de las redes.
PUBLICIDAD
  • Asegurar la infraestructura crítica: la energía, las telecomunicaciones, la banca, el agua y los hospitales estarán protegidos frente a ataques. Se prioriza el uso de tecnología estadounidense y la rápida recuperación ante incidentes, con colaboración de autoridades locales, estatales y tribales.
  • Mantener la superioridad en tecnologías críticas y emergentes: la estrategia protege la innovación nacional y la ventaja tecnológica de Estados Unidos. Incluye seguridad en IA, criptografía postcuántica y blockchain, promoviendo su uso seguro para la defensa y limitando el alcance de plataformas extranjeras que censuran o vigilan a los usuarios.
  • Desarrollar talento y capacidad: la fuerza laboral cibernética es un activo estratégico. Se crearán programas de formación accesibles en escuelas, universidades, industria y gobierno. La meta es capacitar al personal actual y reclutar a la próxima generación de expertos en ciberseguridad.
Video Consejos de ciberseguridad que debes tener en cuenta para evitar ser víctima de los delincuentes
Relacionados:
Delitos CibernéticosDonald TrumpInternetEstados Unidos de AméricaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX