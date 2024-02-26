La economía de EEUU se proyecta en 2024 incluso mejor de lo esperado, según una encuesta entre expertos

Video ¿Por qué los precios de la canasta básica siguen altos aunque la inflación haya bajado en enero? Experto explica

Este año se proyecta mucho mejor para la economía estadounidense de lo que habían pronosticado los expertos hace apenas unos meses, según una encuesta publicada este lunes.

Los pronósticos de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE) ahora proyectan un crecimiento de un 2.2% este año, tras ajustar la inflación. Esto implica un sensible aumento desde el 1.3% que los mismos economistas de universidades, empresas y firmas de inversión pronosticaban en la encuesta anterior de la asociación, que se llevó a cabo en noviembre.

Esta estimación es una nueva señal de fortaleza para una economía que había estado amenazada por predicciones de una recesión. Se suponía que las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación lastrarían el crecimiento.

Las altas tasas de interés frenan la economía, encareciendo, por ejemplo, las hipotecas y las facturas de las tarjetas de crédito, con la esperanza de privar a la inflación de su principal combustible. Pero incluso con tasas muy altas, el mercado laboral y el gasto de los hogares estadounidenses se han mantenido notablemente resistentes. Esto, a su vez, ha aumentado las expectativas de cara al futuro.

Los impulsos a la economía de EEUU en 2024

Ellen Zentner, economista jefe de Morgan Stanley para Estados Unidos y presidenta de la NABE, dijo que una amplia gama de factores están detrás de la mejora de 2024, incluido el gasto tanto del gobierno como de los hogares.

Los economistas también duplicaron con creces sus estimaciones sobre la cantidad de empleos que serán creados este año, aunque probablemente sean menos que en 2023.

Otro impulso es el hecho de que la inflación se ha estado enfriando desde su máximo hace dos veranos.

Si bien los precios siguen más altos de lo que a los clientes les gustaría, no están aumentando tan rápidamente como antes. La inflación se ha desacelerado lo suficiente como para que la mayoría de los pronosticadores encuestados esperen que los recortes de las tasas de interés comiencen a mediados de junio.

Altas tasas de interés, el principal riesgo, según los expertos

La Reserva Federal, que está a cargo de fijar las tasas a corto plazo, ha dicho que probablemente las recortará varias veces este año. Eso relajaría la presión sobre la economía, al tiempo que elevaría los precios de las acciones y otras inversiones.

Por supuesto, los cambios en las tasas toman un tiempo notoriamente largo para reflejarse en la economía y surtir pleno efecto. Eso significa que los aumentos anteriores, que comenzaron hace dos años, aún podrían en última instancia llevar a la economía a una recesión.

En su encuesta, NABE dijo que el 41% de los encuestados citó las altas tasas como el riesgo más significativo para la economía. Eso fue más del doble de cualquier otra respuesta, incluidos los temores de una posible crisis crediticia o una ampliación de las guerras en Ucrania o Medio Oriente.

