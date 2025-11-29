Un 'Black Friday' récord: los consumidores desembolsaron miles de millones a pesar de su ansiedad económica

Video Reto economía: Recomendaciones para no caer en estafas comprando en línea durante el ‘Cyber Monday’

A pesar de la ansiedad económica en el inicio de esta temporada navideña, los consumidores gastaron miles de millones de dólares en 'Black Friday'.

Los consumidores de Estados Unidos sacaron de sus bolsillos un récord de $11,800 millones para comprar online solo este viernes, un 9.1% más que el monto registrado el mismo día del año pasado, de acuerdo con Adobe Analytics, empresa que hace seguimiento al e-commerce.

Las compras fueron especialmente fuertes entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde a nivel nacional. En ese lapso, las personas gastaron $12.5 millones cada minuto.

Los consumidores también gastaron una cifra histórica de $6,400 millones el jueves de Acción de Gracias o 'Thanksgiving', según Adobe. Las categorías que registraron un mayor crecimiento en ventas ambos días incluyeron las de consolas de videojuegos, electrónicos y productos para el hogar.

Según Adobe, los servicios de compras que se apoyaron en la inteligencia artificial y la publicidad en redes sociales incidieron en las decisiones de compra de la gente.

Por otro lado, la compañía Salesforce estimó que las ventas en este 'Black Friday' totalizaron $18,000 millones en Estados Unidos y $79,000 millones a nivel global.

Asimismo, la plataforma de e-commerce Shopify dijo que sus clientes registraron este viernes ventas récord por un monto de $6,200 millones en todo el mundo. En el momento de mayor tráfico, en esa plataforma hubo ventas por $5.1 millones cada minuto. Lo más comprado a través de ella fueron cosméticos y ropa.

Mastercard SpendingPulse, que hace seguimiento al gasto que se hace de forma física y online, reportó que las ventas, excluyendo las automatizadas, crecieron 4.1% este 'Black Friday' frente al previo. Su indicador de ventas minoristas, que no han sido ajustadas a la inflación, mostraron que las ventas online escalaron 10.4%. Las ventas minoristas en tiendas aumentaron 1.7%.

Michelle Meyer, economista principal de Mastercard Economics Institute, dijo que los consumidores "navegan un ambiente incierto" en esta temporada festiva "al comprar de forma adelantada, al aprovechar las promociones y al invertir en productos que están en su lista de deseos".

Esperan más récords de ventas este 'Cyber Monday'

El 'Black Friday' ya está muy lejos de ser lo que era hace décadas, cuando las personas se apostaban en las tiendas desde la medianoche esperando entrar primero a ellas. Ahora más personas prefiere comprar online o no se apresura a hacerlo porque las empresas han extendido sus períodos de promociones a más un solo día.

Las ventas en las tiendas como tal tampoco son como antes. Datos preliminares de RetailNext, que mide el tráfico en las tiendas físicas, halló que el tráfico en este 'Black Friday' cayó 3.6% frente al de 2024. Aunque el desempeño fue "bastante mejor" que el declive de 6.2% observado en los días previos a 'Thanksgiving'.

Sensormatic Solutions, que también mide el tráfico en las tiendas físicas, encontró que las visitas a ellas se redujo 2.1%. Pero dijo que estuvo en línea con lo esperado y con los patrones que se han visto este año. El tráfico en la semana completa en la que cayó 'Black Friday' subió casi 57% frente a la semana anterior, de acuerdo con Sensormatic.

"El 'Black Friday' se ha convertido en un evento de toda la semana, o hasta más", dijo Grant Gustafson, director de consultoría de ventas minoristas de Sensormatic Solutions. Y "el 'Black Friday' es realmente en inicio de una temporada crucial para los minoristas", agregó.

En lo que respecta al e-commerce, Adobe espera que los consumidores en Estados Unidos estén gastando otros $5,500 millones este sábado y que este domingo desembolsen otros $5,900 millones. El lunes del 'Cyber Monday' se marcaría otro récord para ese día, pues la empresa estima ventas por $14,200 millones.

Los precios más altos puede que estén contribuyendo con esas cifras. Los aranceles del presidente Donald Trump han pesado sobre las empresas y los hogares en lo que va de este año. A pesar de que el gasto ha crecido de forma generalizada, Salesforce encontró que las personas en Estados Unidos compraron menos productos este 'Black Friday' (una caída de 2% frente al año pasado) y que los volúmenes de ventas retrocedieron 1% al tiempo que los precios de venta subieron 7%.

