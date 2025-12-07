¿Qué pasa con el empleo en EEUU? Una economía 'en forma de K' ayuda a explicarlo

Video ¿Compra ahora y paga después? Ventajas, riesgos y todo lo que debes saber de este método en EEUU

El mercado laboral ha mostrado en la segunda mitad del año una mezcla de cifras buenas y flojas que complica saber cómo está.

Y tener un panorama más claro se ha hecho más difícil porque el prolongado cierre del gobierno afectó la publicación de los reportes oficiales. Los números de noviembre saldrán con demora este 16 de diciembre y los de octubre no se sabrán por separado.

Es un escenario que genera dolores de cabeza para la Reserva Federal (Fed), pues se quedó sin datos cruciales justo cuando evalúa cuál de sus dos objetivos principales necesita un poco más de atención: si la inflación o el empleo.

El jefe del banco central, Jerome Powell, adelantó que los funcionarios que toman las decisiones sobre la tasa de interés llegarán a su próxima reunión, este 9 y 10 de diciembre, bastante divididos. En julio se quebró el habitual consenso en esos encuentros y la situación se agudizó con la llegada de un aliado del presidente Donald Trump a la junta de la Fed abogando por recortes más pronunciados de los avalados por el resto.

La Fed ha estado en una posición más sensible este año, porque los aranceles de Trump elevaron las expectativas de la inflación justo cuando el mercado laboral comenzó a lanzar señales de un debilitamiento. Eso es un dilema para el banco, pues para suavizar el alza de los precios usualmente sube su tasa de interés y, para apoyar el empleo, hace lo contrario.

Se espera que la Fed recorte la próxima semana su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual por tercera vez en el año, según un tracker de previsiones de CME Group. Esto entonces sugiere que el banco central continuará, por ahora, poniendo más su foco en garantizar que se creen la mayor cantidad de trabajos de la forma más ordenada posible y evitar que la tasa de desempleo suba más desde el 4.4% actual.



La Fed no contará en ese análisis con los reportes oficiales de octubre ni noviembre. Pero sí con el infome de septiembre ―que también fue divulgado con demora por el cierre del gobierno― y con datos y estimaciones privados. Estas son algunas de las pistas que arrojan esos números.

Datos mixtos que reflejan una economía con un desempeño 'en forma de K'

En las últimas semanas se ha escuchado la referencia a una economía cuyo desempeño toma la forma de la letra K. Y lo que esto significa es que la parte de arriba de la letra representa a las personas con ingresos altos que están en buen pie para elevar sus ahorros e inversiones y, la parte de abajo de la letra, a los hogares cuyos ingresos no están creciendo tanto y a los que les cuesta más afrontar el alza de los precios.

El uso de esta referencia ha crecido precisamente por lo que mencionamos al inicio de esta nota, la economía atraviesa un período poco claro y con presiones que no existían en este mismo momento del año pasado.

Las contradicciones suman y siguen.

Las cifras de crecimiento han sido sólidas, pero se ha frenado la creación de empleos y subido la tasa de desempleo. El gasto de los consumidores en general sigue creciendo y, al mismo tiempo, los hogares expresan tener poca confianza en la economía. Los centros de datos relacionados con la inteligencia artificial proliferan, mientras fábricas despiden empleados y las ventas de viviendas siguen flojas. La bolsa de valores registra máximos históricos pese a que se ha desacelerado el alza de los salarios.

La letra K acoge la preocupación de muchos hogares de ingresos bajos y moderados: muchas cosas no son asequibles.

"Quienes están en los niveles más bajos viven con el impacto acumulativo de la inflación", dijo a la agencia AP Peter Atwater, profesor de Economía en la Universidad William & Mary en Virginia. "Al mismo tiempo, quienes están en los niveles más altos se benefician del impacto acumulativo de las ganancias en sus activos", agregó.

Cifras mixtas que se trasladan al mercado laboral

Y, asimismo, la letra K ayuda a explicar lo que se ha visto en cifras laborales.

El informe oficial de septiembre mostró que se crearon muchos más empleos (+119,000) de lo esperado, gracias a los nuevos puestos en los sectores del cuidado de la salud (+43,000) y en lugares de comidas y bebidas (+37,000). Son rubros donde pueden gastar más las personas con un mayor gasto discrecional, es decir, los que están en la parte de arriba de la letra K.

Por el contrario, en los sectores del transporte y almacenaje (-25,000), la manufactura (-6,000) y el gobierno federal (-3,000) se perdieron trabajos en septiembre. En el gobierno federal se han eliminado casi 100,000 empleos desde enero y se espera que el próximo reporte refleje una pérdida similar por los miles de trabajadores que salieron de la nómina gubernamental en septiembre.



Reportes preliminares de privados apuntan a que esa tendencia se habría mantenido en noviembre. Pero, en otro ejemplo de las dificultades para interpretar los datos, dan previsiones bastante distintas.

Según cifras preliminares de la empresa procesadora de pagos ADP, que ve solo el sector privado, en noviembre se perdieron 32,000 empleos de forma bastante generalizada, salvo por nuevos puestos creados en los sectores de la salud (+33,000) y de la hospitalidad (+13,000). Expertos ven contraproducente que la creación de puestos de trabajo se concentre en apenas dos sectores.

"La creación de empleos ha sido plana en la segunda mitad de 2025 y el alza de los salarios ha mostrado una tendencia a la baja. Las contrataciones de noviembre fueron especialmente débiles en la manufactura, los servicios profesionales, el rubro de la información y la construcción", se lee en el informe.

"Las contrataciones han sido ambivalentes porque los empleadores afrontan una cautela por parte de los consumidores y un ambiente macroeconómico incierto. Y, si bien la desaceleración de noviembre fue generalizada, fue liderada por los pequeños negocios", que eliminaron más de 100,000 puestos.

Otras previsiones apuntan a que en noviembre se crearon empleos. Economistas de Pantheon, por ejemplo, hacen sus estimaciones tomando en cuenta factores diferentes a los que mira la procesadora ADP y anticipan entre 75,000 y 100,000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado. Una cifra que aclaran habría sido afectada por la pérdida de trabajos en el gobierno federal.

"Otras 50,000 personas saldrán de la nómina gubernamental en el cuarto trimestre (...) después de que cerca de 100,000 dejaron sus puestos a fines de septiembre", escribieron en un análisis con sus previsiones.

Empresas grandes que han anunciado despidos, pero no los han concretado por ahora

De acuerdo con el reporte de ADP, las pequeñas empresas han sido especialmente afectadas por ahora por los recortes de empleos.

Si bien ha habido anuncios de despidos en compañías enormes como General Motors y Amazon, gran parte de ellos aplican a nivel global y en un período de varios años. Es por esto que esas medidas todavía no se reflejan con fuerza en los reportes oficiales de empleo de Estados Unidos. En esta nota recopilamos esos anuncios.

Lo que sí se ha visto por el momento en Estados Unidos es lo que expertos describen como un mercado en el que se contrata poco y despide poco.

La más reciente mirada oficial que se tiene de eso es el reporte de agosto conocido como JOLTS. "A nivel nacional, las tasas de apertura de puestos de trabajo, de contrataciones y de despidos mostraron poco o ningún cambio en agosto", dice ese informe del gobierno.

Expertos y el jefe de la Fed han hablado en los últimos meses sobre el aparente estancamiento en esas cifras. Han dicho que posiblemente se deba a la incertidumbre generada por las medidas arancelarias de Trump y a que su ofensiva antiinmigrante también ha reducido la mano de obra en busca de trabajos. Powell, el presidente de la Fed, lo ha descrito como "un equilibrio curioso".

Esta nota contiene información de la agencia AP y gráficos elaborados por nuestro infografista Javier Figueroa.

