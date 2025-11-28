Video Recomendaciones de seguridad si vas a salir de compras en 'Black Friday': las noticias del día

El panorama económico no ha sido muy alentador en los últimos tiempos en Estados Unidos: la contratación ha sido lenta, los consumidores han tenido que lidiar con el aumento de los precios y los despidos se están extendiendo por las empresas.

Pero, a pesar de estas preocupaciones, los compradores acudieron en masa a las tiendas este viernes con motivo del 'Black Friday'. Algunos incluso brindaron con champán mientras buscaban descuentos en el día que tradicionalmente da inicio a la temporada de compras navideñas.

A las afueras de Nueva Orleans, los compradores inundaron el centro comercial Lakeside para ver qué ofertas podían encontrar. El centro comercial ofreció champán a los que hacen las compras del día de grandes rebajas, yendo en persona a las tiendas —a la vieja usanza y no mediante compras en línea—, y que tuvieran recibos de gasto de al menos $50.

"Beber y comprar es lo mejor, así que creo que es algo típico de Nueva Orleans", dijo a la agencia AP Lacie Lemoine, que estaba de compras con su abuela en una tradición anual que mantienen a pesar de que su presupuesto se ha reducido.

"La economía va mal, pero hay que seguir celebrando", dijo su abuela, Sandra Lemoine. "Cada uno tiene que hacer lo que puede con su presupuesto. Eso es todo".

Matthew Shay, director ejecutivo de la Federación Nacional de Minoristas, dijo a principios de noviembre que ha visto niveles récord de gasto en las fiestas, ya sean religiosas o seculares, protegidos por otros factores externos.

"Es una categoría de gasto que tiene una especie de ventaja competitiva", dijo. "Los compradores las ven como oportunidades para celebrar. Creo que eso refleja realmente cómo es la temporada de fiestas (de invierno). La gente ahorra para ello. Lo planifica. Le da prioridad".

Filas de ingreso desde el jueves

Tanto el enorme Mall of America en Bloomington, Minnesota, como el Westfield Garden State Plaza en Paramus, Nueva Jersey, informaron de una gran afluencia de clientes este viernes y afirmaron que el 'Black Friday' volvería a ser el día más concurrido del año.

"Hemos tenido un gran comienzo", dijo Jill Renslow, directora de desarrollo comercial y marketing del Mall of America.

La fila para entrar en el centro comercial comenzó a formarse a las 3:00 p.m. del jueves, según Renslow. Alrededor de 14,000 visitantes entraron en la primera hora tras la apertura del centro comercial a las 7:00 a.m., afirmó.

"Estamos registrando uno de nuestros mejores 'Black Fridays', añadió.

Muchos ejecutivos del sector minorista aseguraron que los clientes se están volviendo más exigentes y se centran cada vez más en las ofertas, al tiempo que siguen dispuestos a gastar en ocasiones importantes. Eso crea un posible efecto halo que podría evitar que las preocupaciones financieras desanimen a los compradores navideños.

Mientras que algunos se muestran cautelosos con los gastos navideños de este año, otros no lo están. Denise Thevenot, residente en Metairie, Luisiana, afirmó que este año no es diferente.

"Ojalá pudiera decir que sí, pero no, estamos gastando como locos, como hacemos todos los años. Ya nos preocuparemos por eso mañana, ¿no? Tengo los recibos para demostrártelo", dijo.

Marshal Cohen, asesor jefe del sector en Circana, una empresa de estudios de mercado, visitó varios centros comerciales en Long Island (Nueva York) y Nueva Jersey.

Observó un agran afluencia de público y afirmó que los centros se fueron llenando a medida que avanzaba la jornada de 'Black Friday'.

Los compradores del Viernes Negro miran zapatos en la tienda insignia de Macy's en Nueva York el viernes 28 de noviembre de 2025. Imagen Angelina Katsanis/AP

Dijo que la empresa Target atrajo colas al ofrecer bolsas de regalo en obsequio para los primeros compradores, pero matizó el caos visto en otras épocas. "El Viernes Negro tal y como lo conocemos, ha desaparecido", afirmó. "No hay sensación de urgencia".

Según Target, que pretende revertir la caída de sus ventas, una media de 150 compradores hacían cola en sus tiendas para conseguir las bolsas llenas de lo que describió como "regalos". La cadena de tiendas de descuento regalaba las bolsas a los primeros 100 clientes que se presentaran a las 6:00 a.m., hora de apertura.

En la tienda insignia de Macy's en Herald Square, en la ciudad de Nueva York, los clientes que acudieron poco después de la apertura de la tienda a las 6:00 a.m. encontraron grandes descuentos en ropa, zapatos, ropa de cama y cosméticos. El departamento de calzado ofrecía descuentos de hasta el 50%.

La tradición de acudir a las tiendas en el Black Friday

Nicholas Menasche, de 19 años, de Queens, Nueva York, fue de compras con su madre para comprar zapatos y ropa, y tenía previsto ir después a Best Buy a comprar videojuegos.

Menasche, becario en un banco, dijo que esperaba gastar alrededor de $1,200 este año en sus compras navideñas, aproximadamente la misma cantidad que el año pasado.

"Es una gran tradición", dijo. "Las tiendas abren muy temprano".

Westfield Garden State Plaza dejó entrar a los clientes una hora antes, en lugar de hacerles esperar afuera expuestos al frío, pero las tiendas no abrieron sus puertas hasta las 7:00 a.m., tal y como estaba previsto, según explicó el director de marketing, William Lewis.

Los miembros de la Generación Z constituían la mayor parte de los primeros compradores, pero más tarde llegaron clientes de más edad, añadió.

"La gente está comprando sin duda", afirmó Lewis. "La mayoría de la gente va de un lado a otro con una bolsa de compras". Y añadió que los compradores parecían haber investigado con antelación y "saber exactamente adónde van".

Crecimiento sólido de las ventas en línea

Aunque el Viernes Negro sigue siendo el principal imán para las compras en tiendas físicas, la facilidad para buscar y comprar regalos en línea ha erosionado la importancia singular de este evento.

Las compras en internet representan ahora más del 30% de las ventas totales de la temporada navideña, en comparación con el 15% en 2012, según la Federación Nacional de Minoristas.

El crecimiento de las ventas en línea también ha sido sólido hasta ahora. Entre el 1 y el 23 de noviembre, los consumidores estadounidenses gastaron $79,700 millones, un 7.5% más que el año anterior, según la plataforma de seguimiento y análisis web Adobe Analytics.

Gastaron otros $6,400 millones en línea el Día de Acción de Gracias, un aumento del 5.3% con respecto al año pasado, aprovechando ofertas mejores de lo esperado, según la empresa.

"Es evidente que hay incertidumbre" sobre la economía, afirmó Michelle Meyer, economista jefe de Mastercard, antes del Black Friday.

"Los consumidores se sienten nerviosos. Pero, por el momento, no parece que eso esté cambiando su comportamiento en esta temporada", concluyó.

