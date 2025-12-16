Empleo La creación de trabajos sigue floja en EEUU y el desempleo sube a 4.6%, muestra un demorado informe oficial El presidente de la Fed declaró recientemente que tenemos un mercado laboral que "parece tener importantes riesgos a la baja".

La economía de Estados Unidos creó 64,000 empleos en noviembre, un poco más de los esperados, pero la tasa de desempleo subió al 4.6% ese mes, su nivel más elevado desde septiembre de 2021. Eso fue lo que mostró este martes un informe oficial demorado por el cierre del gobierno que da nuevas pistas sobre la salud de este sector clave para las decisiones de la Reserva Federal.

Y, en octubre, la economía perdió 105,000 puestos de trabajo, casi todos por la salida de trabajadores federales en medio de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para achicar fuertemente el gobierno. Muchos de esos trabajadores aceptaron los paquetes ofrecidos por el gobierno para que dejaran sus empleos.

Los analistas esperaban con expectativa que el dato venga a arrojar luz sobre el estado del mercado de trabajo bajo la gestión de Trump, quien insiste en decir que con sus aranceles y guerras comerciales ha creado la mejor economía de la historia en medio de la creciente preocupación por el alto costo de la vida.

Sin embargo, las cifras serán analizadas con mucha cautela porque, como advirtió el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, podrían no capturar adecuadamente lo que está sucediendo con el empleo.

Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban que los empleadores crearan unos decepcionantes 40,000 empleos el mes pasado y que el desempleo se mantuviera en el 4.4%, sin cambios respecto a la última tasa publicada, la de septiembre. La de octubre nunca será publicada porque no se recogieron los datos en medio del cierre del gobierno más largo en la historia del país.

Del mercado laboral estadounidense han salido en los últimos meses números mixtos que dificultan saber cómo está. Las empresas estadounidenses, en su mayoría, parecen inclinadas a conservar a sus empleados. Sin embargo, también se muestran reacias a contratar nuevos, ya que les cuesta evaluar cómo usar la inteligencia artificial y cómo adaptarse a las impredecibles políticas de Trump.

La incertidumbre dificulta la búsqueda de empleo o incluso la obtención de entrevistas. Los responsables de la Reserva Federal están divididos sobre si el mercado laboral necesita más ayuda con tasas de interés más bajas o eso sería gasolina en el fuego de la inflación. Sus deliberaciones se ven dificultadas porque los informes oficiales sobre la salud de la economía llegan tarde e incompletos tras los 43 días de cierre parcial del gobierno federal.

Aranceles e IA: el mercado de trabajo se enfría con Trump

La contratación ha perdido impulso, lastrada por la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Fed impuso en 2022 y 2023 para frenar un brote inflacionario.

Las revisiones del Departamento de Trabajo en septiembre mostraron que la economía creó 911,000 empleos menos de lo que se informó originalmente en el año que finalizó en marzo. Esto significó que los empleadores agregaron un promedio de tan solo 71,000 nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147,000 reportados inicialmente. Desde marzo, la creación de empleo se ha desacelerado más, hasta un promedio de 59,000 al mes.

En cambio, durante el auge de la contratación de 2021-2023 que siguió a los confinamientos por la covid-19, la economía creó un promedio de 400,000 empleos al mes.

La tasa de desempleo, aunque aún modesta según los estándares históricos, ha aumentado desde que tocó fondo en abril de 2023, su mínimo en 54 años, del 3.4 %.

A la incertidumbre se suma el creciente uso de inteligencia artificial y otras tecnologías que pueden reducir la demanda de trabajadores.

“Hemos visto a muchas de las empresas que apoyamos estancadas: '¿Vamos a contratar o no? ¿Qué podemos automatizar? ¿En qué necesitamos el toque humano?”, dijo Matt Hobbie, vicepresidente de la empresa de personal HealthSkil en Allentown, Pensilvania.

“Estamos en Lehigh Valley, un importante centro de transporte en el este de Pensilvania. Hemos observado cierta desaceleración en los mercados de logística y transporte, específicamente debido a la automatización en esos sectores y a la robótica”.

La Fed recorta más su tasa de interés al priorizar por ahora la salud de los empleos

La preocupación por el mercado laboral fue suficiente para que la Fed redujera su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual la semana pasada, por tercera vez este año.

Pero tres funcionarios de la Fed se negaron a avalar la medida, la mayor cantidad de disidentes en seis años. Algunos funcionarios de la Fed se resisten a nuevos recortes mientras la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2% del banco central. Dos votaron a favor de mantener la tasa sin cambios. Por otro lado, Stephen Miran, nombrado por Trump para la junta directiva de la Fed en septiembre, votó a favor de un recorte mayor, en línea con las exigencias del presidente.

El presidente del banco central, Powell, advirtió tras el recorte de tasas de la semana pasada que el mercado laboral está más débil de lo que parecía.

El dato de creación de 40,000 empleos al mes desde abril exagera el ritmo real de contratación, afirmó Powell. Sospecha que puede haber revisiones que finalmente reflejen la pérdida de empleos y que ello signifique que se hayan estado perdiendo 20,000 al mes desde la primavera. "Es un mercado laboral que parece tener importantes riesgos a la baja", declaró Powell a la prensa.