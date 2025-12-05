Netflix acuerda la multimillonaria compra de Warner Bros., incluido HBO Max y HBO

Video Cae el ingreso por remesas en México: familias que dependen de ellas sienten el impacto

Netflix y Warner Bros. Discovery, Inc. anunciaron este viernes un acuerdo en el que el gigante de entretenimiento de streaming adquirirá Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

La transacción valora a Warner Bros. Discovery en $27.75 por acción, lo que supone un valor patrimonial total de aproximadamente $72,000 millones y un valor empresarial (incluida la deuda) de alrededor de 82.700 millones de dólares.

La operación, que fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, se cerrará en un plazo de 12 a 18 meses, según informaron.

Se espera que la operación se cierre tras la separación previamente anunciada de la división Global Networks de WBD, Discovery Global, que se convertirá en una nueva empresa que cotizará en bolsa, un proceso que ahora se estima que será completado en el tercer trimestre de 2026.

"El anuncio de hoy une a dos de las mayores compañías de entretenimiento del mundo", afirmó David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, en el comunicado.

Esta adquisición reúne a dos empresas gigantes del entretenimiento, combinando el alcance global de Netflix, líder en servicios de streaming con la histórica productora Warner Bros, un titán del cine. Uniría a dos de los principales actores de la industria del cine y la televisión bajo un mismo techo.

Además de su división de televisión y cine, Warner posee HBO Max y DC Studios.

Netflix se ha consolidado como una marca líder en contenido on demand al tiempo que ha desarrollado su propia división de producción para lanzar títulos populares como 'Stranger Things' y 'El juego del calamar'.

Las series y películas como ' The Big Bang Theory', 'The Sopranos', 'Game of Thrones', 'The Wizard of Oz' y el universo DC (cómics) se unirán al amplio catálogo de Netflix.

“Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio por décadas”, añadió Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix. “Warner Bros. ha ayudado a definir el entretenimiento durante más de un siglo y continúa haciéndolo gracias a ejecutivos creativos excepcionales y capacidades de producción fenomenales".

"Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo de la narración de historias", declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.