Cambiar Ciudad
Empleo

La economía de EEUU creó en enero la asombrosa cifra de 353,000 puestos de trabajo

La economía de Estados Unidos volvió a dar señales de extraordinario vigor al crear 353,000 puestos de trabajo en enero, en una nueva señal de solidez pese a las tasas de interés más altas en dos décadas. La tasa de desempleo sigue en el 3.7%.

Por:
Univision
Video Estos son los errores más comunes a la hora de presentar tu declaración de impuestos

La economía de Estados Unidos pulverizó todas las expectativas al crear 353,000 puestos de trabajo en enero, en una nueva señal de solidez pese a las tasas de interés más altas en dos décadas.

El Departamento de Trabajo reportó este viernes que la tasa de desempleo se mantuvo en el 3.7%, apenas por debajo del mínimo de medio siglo.

PUBLICIDAD

Más sobre Empleo

Reto Economía: consejos para conseguir un empleo que te permita trabajar desde tu casa
7:28

Reto Economía: consejos para conseguir un empleo que te permita trabajar desde tu casa

Dinero
El nuevo dato que muestra cómo la economía de EEUU sigue mostrando fortaleza (aunque muchos no lo noten)
4 mins

El nuevo dato que muestra cómo la economía de EEUU sigue mostrando fortaleza (aunque muchos no lo noten)

Dinero
EEUU está más endeudado que nunca: la inmigración será clave para pagar lo que debe
2:06

EEUU está más endeudado que nunca: la inmigración será clave para pagar lo que debe

Dinero
La economía vuelve a superar las expectativas al crear en febrero 275,000 nuevos empleos
1 mins

La economía vuelve a superar las expectativas al crear en febrero 275,000 nuevos empleos

Dinero
Inflación a la baja y economía en alza, entonces ¿por qué muchos en EEUU son pesimistas?
7 mins

Inflación a la baja y economía en alza, entonces ¿por qué muchos en EEUU son pesimistas?

Dinero
Desempleo de agosto en EEUU sube al 3.8% pero las contrataciones estuvieron por encima de lo esperado
3 mins

Desempleo de agosto en EEUU sube al 3.8% pero las contrataciones estuvieron por encima de lo esperado

Dinero
Jefe de la Fed alaba la fortaleza del mercado laboral y cómo esto frenó una recesión
3 mins

Jefe de la Fed alaba la fortaleza del mercado laboral y cómo esto frenó una recesión

Dinero
¿Está preparado EEUU para una semana laboral de cuatro días?
4 mins

¿Está preparado EEUU para una semana laboral de cuatro días?

Dinero
¿Buscas trabajo? Estos son los sectores que están generando más empleos en Estados Unidos (y los que están despidiendo más)
2 mins

¿Buscas trabajo? Estos son los sectores que están generando más empleos en Estados Unidos (y los que están despidiendo más)

Dinero
¿Buscas vivienda barata y empleo? Estas 10 ciudades cumplen los dos requisitos
12 fotos

¿Buscas vivienda barata y empleo? Estas 10 ciudades cumplen los dos requisitos

Dinero

Las cifras de creación de empleo muestran que los empleadores están dispuestos a seguir contratando para satisfacer la demanda de los consumidores.

Además, la noticia coincide con la intensificación de la cuestión de la gestión económica del presidente Joe Biden como tema de la campaña de cara a las elecciones de noviembre.

Los sondeos muestran una insatisfacción generalizada en gran medida porque, aunque la inflación se ha desacelerado drásticamente, la mayoría de los precios siguen muy por encima de los niveles prepandémicos.

Esta semana, la Reserva Federal tomó nota de la resiliencia de la economía y su presidente Jerome Powell resaltó que "el mercado laboral sigue siendo fuerte". La Fed dejó en claro que, si bien se acerca al tan esperado cambio hacia la reducción de las tasas de interés, no tiene prisa por hacerlo.

Para combatir la inflación, la Fed aumentó su tasa de referencia 11 veces desde marzo de 2022. Se esperaba ampliamente que el alto precio del dinero aumentaran el desempleo y hasta causaran una recesión, lo que finalmente no ocurrió en 2023.

Mira también:

Video Arranca la temporada de impuestos y estos son los cambios que debes tener en cuenta, según experta
Relacionados:
EmpleoTrabajoDesempleo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD