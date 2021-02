EEUU genera 49,000 empleos en enero, una ligera recuperación del mercado laboral tras la caída de diciembre

La tasa de desempleo en Estados Unidos vio cierta recuperación el pasado mes de enero al caer 0.4 puntos porcentuales hasta un 6.3%, con una suma de 49,000 nuevos empleos no agrícolas , según el informe mensual del Departamento de Trabajo.

Un reporte del diario The Wall Street Journal señala un novedoso enfoque económico de las autoridades del país, forzado por la pandemia y centrado en la reducción del desempleo , ya que durante décadas la Reserva Federal priorizó el mantener la inflación baja. Otras administraciones anteriores se han enfocado, por ejemplo, en aumentar la propiedad inmobiliaria, reducir la pobreza, bajar impuestos o mantener unos presupuestos equilibrados, entro otros objetivos. Pero ante la debacle que ha sufrido el país con la pandemia se espera que la reducción del desempleo sea el foco central del gobierno de Biden.

Otras cifras

Trabajo y coronavirus

Este mes de enero, 14.8 millones de personas informaron que no habían podido trabajar porque su empleador cerró o perdió el negocio debido a la pandemia, por lo que no trabajaron o lo hicieron menos horas durante las últimas 4 semanas, una cifra que disminuyó 1.1 millones con respecto a diciembre. De esas personas, el 12.7% recibió al menos algún pago de su empleador por las horas no trabajadas, según el reporte.