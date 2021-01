EEUU perdió 140,000 empleos en diciembre, un retroceso en el mercado laboral en el peor momento de la pandemia

Otras cifras

En diciembre, las ganancias promedio por hora de todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas aumentaron en 23 centavos, a $ 29.81 y la de los empleados de producción y no supervisores del sector privado lo hicieron en 20 centavos, a $ 25.09, lo cual evidencia el número desproporcionado de trabajadores con salarios más bajos en el ocio y la hostelería que ahora mismo están desempleados, por lo cual sus salarios no contaron en esta estimación, que quedó al alza.