La Fed recorta su tasa de interés por primera vez este año y da nuevas pistas sobre la economía

La Reserva Federal (Fed) recortó este miércoles su tasa clave de interés por primera vez este año, en medio de un contexto económico complicado en el que se ha enfriado el empleo y se ha acelerado la inflación en medio de los aranceles de Donald Trump.

A ello hay que sumarle el ambiente de presión política en el que se reunió la junta de gobernadores del banco central. Tan reciente como este lunes, una corte de apelaciones mantuvo por ahora en su cargo a la gobernadora Lisa Cook, a quien Trump busca sacar en medio de alegaciones por unas transacciones hipotecarias, y el Senado confirmó al aliado del presidente Stephen Miran como miembro de la junta que toma las decisiones de política monetaria.

Dado que la creación de empleos se ha deteriorado de forma brusca en los últimos meses, el consenso de los analistas apuntaba a que la Fed recortaría su tasa clave de interés en un cuarto de punto porcentual, como el banco confirmó esta tarde.

"Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad de este año. La creación de empleos se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha subido pero permanece en un nivel bajo. La inflación se ha acelerado y sigue estando algo elevada", precisó la Fed en su comunicado.

"Ante el cambio en el equilibrio de riesgos, el Comité decidió recortar el rango de la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, a entre 4% y 4.25%", agregó.

En las reuniones previas, la Fed había resistido la fuerte presión de Trump para que la bajara. Esto principalmente porque ha mirado con cautela el impacto de los aranceles, impuestos que suelen ser trasladados parcialmente a los consumidores.

La cifra más reciente de la inflación mostró que se aceleró a su mayor ritmo en siete meses: 0.4% en agosto frente a julio. Tras ese reporte, algunos analistas señalaron que probablemente se trate del alza gradual que habían anticipado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también había previsto que las alzas de los precios a causa de los aranceles comenzaran a reflejarse entrado el segundo semestre.

Por mandato del Congreso, la Fed tiene que velar principalmente dos cosas: que la inflación permezca controlada y que el empleo crezca lo más que se pueda sin llegar a alimentar una escalada de los precios.

La situación se complica cuando saltan señales de alerta en ambos factores al mismo tiempo, lo que está sucediendo en este momento. "En el corto plazo, los riesgos inflacionarios apuntan al alza y los riesgos sobre el empleo a la baja, es una situación desafiante", reconoció Powell en su reciente discurso.

El sector laboral está ahora más en la mira que hace apenas unas semanas en medio de revisiones significativas a las robustas cifras que se habían reportado y de nuevos datos débiles.

Este mes se supo que la economía de Estados Unidos posiblemente creó unos 900,000 puestos de trabajo menos que lo que se había estimado entre marzo de 2024 y el pasado marzo. Esa noticia se sumó a una revisión previa que enfureció a Trump y llevó al despido brusco de la exencargada de la oficina de estadísticas laborales.

Las nuevas proyecciones económicas de la Fed

Al cierre de este encuentro se conocieron también las nuevas proyecciones de la Fed, en un horizonte tan amplio como hasta 2028. Lo que estiman los funcionarios para la inflación y el empleo, y en menor medida el crecimiento económico, será clave para posibles recortes adicionales de la tasa de interés más adelante este año y entrado el que viene.

No hubo cambios significativos en las estimaciones de crecimiento económico, inflación y desempleo. Pero sí se espera que las últimas dos variables permanezcan en tensión por lo que resta de este año.

La Fed anticipa un crecimiento económico de 1.6% este año, levemente superior al previsto en junio. También proyecta una tasa de desempleo de 4.5% al final del año, porcentaje similar al de su proyección anterior. Asimismo, anticipa una inflación de 3% en 2025, la misma cifra que había estimado en junio.

Esos datos son clave porque, con ellos, los funcionarios de la Fed auguran otros dos recortes de la tasa referencial en lo que queda de este año, posiblemente ambos de un cuarto de punto porcentual como el que fue anunciado hoy.

"Al considerar ajustes adicionales al rango de la tasa de fondo federales, el Comité evaluará cuidadosamente los nuevos datos, los cambios en el panorama y el balance de riesgos", precisó el comunicado.

