Verizon despide a más de 13,000 empleados en un proceso de reestructuración

Video ¿Por qué reconocidas empresas están anunciando recortes de empleos en EEUU? Te explicamos

La operadora de telefonía móvil estadounidense Verizon despedirá a más de 13,000 empleados, anunció este jueves, como parte de una "reestructuración" del gigante de las telecomunicaciones.

Los recortes de personal comenzaron este jueves, según un memorándum interno del nuevo director ejecutivo de Verizon, Dan Schulman.

En correos electrónicos y cartas enviadas este jueves, Schulman señaló que la actual estructura de costos de Verizon limita la capacidad de la empresa para invertir, especialmente en lo que respecta a la experiencia del cliente.

"Debemos reorientar toda nuestra empresa para centrarnos en satisfacer y deleitar a nuestros clientes", escribió Schulman. Añadió que la empresa necesita simplificar sus operaciones "para abordar la complejidad y los obstáculos que nos ralentizan y frustran a nuestros clientes".

Además de los recortes de personal en Verizon, Schulman indicó que la empresa neoyorquina también reducirá significativamente sus gastos en subcontratación y otros servicios laborales externos.

Verizon también anunció que planea convertir 179 tiendas propias en franquicias. La mayoría de los recortes afectarían a su plantilla en Estados Unidos.

Schulman declaró que Verizon estaba creando un fondo de transición profesional de 20 millones de dólares para los empleados despedidos, con el objetivo de centrarse en las oportunidades y las habilidades necesarias para la era de la inteligencia artificial (IA). Verizon, citado por medios, afirmó que los recortes de empleo no eran consecuencia del uso de IA.

Verizon ha perdido competitividad porque otras compañías ofrecen planes más económicos. Schulman es miembro del consejo de administración de la empresa y comenzó su mandato ejecutivo en octubre, tras dirigir PayPal.

Según reportes, Verizon sumó tan solo 44,000 abonados de telefonía móvil en el tercer trimestre, frente a T-Mobile que lideró el crecimiento con más de un millón de nuevos suscriptores.