Así busca Trump culpar a los demócratas del posible cierre de gobierno

El presidente Donald Trump ha repetido un estribillo en los últimos días cuando se le pregunta sobre el inminente cierre del gobierno.

¿Habrá un cierre? Sí, dice Trump, "porque los demócratas están enloquecidos". ¿Por qué la Casa Blanca está buscando despidos masivos, no solo licencias, de trabajadores federales? Trump responde: "Bueno, todo esto es causado por los demócratas".

¿Está preocupado por el impacto de un cierre? "Los demócratas de la izquierda radical quieren cerrarlo", replica. "Si tiene que cerrarse, tendrá que cerrarse", dijo Trump el viernes. "Pero son ellos los que están cerrando el gobierno".

En su retórica pública, el presidente republicano se ha centrado singularmente en presionar a los demócratas con la esperanza de que cedan antes del miércoles, cuando podría comenzar el cierre, o que asuman la culpa política si no lo hacen.

Eso ha alineado a Trump con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quienes se han negado a acceder a las demandas de los demócratas de incluir disposiciones de atención médica en un proyecto de ley que mantendrá al gobierno operando por siete semanas más.

Partido Republicano: de instrumentalizar la amenaza de cierre de gobierno a exigir luz verde sin condiciones

Esas dinámicas podrían cambiar el lunes, cuando el presidente ha acordado recibir al líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, al líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, junto con Johnson y Thune. Los demócratas creen que la reunión significa que el Partido Republicano siente la presión de comprometerse con ellos.

Aun así, los republicanos dicen que están seguros de que los demócratas serían culpados si se produce el cierre. Para Trump, el impacto iría mucho más allá de la política. Su administración está esbozando planes para implementar despidos masivos de trabajadores federales en lugar de simplemente darles licencias, avanzando en su objetivo de construir un gobierno mucho más pequeño que se alinee con la visión y prioridades políticas de Trump.

Esta vez, son los demócratas quienes están haciendo demandas políticas. La postura del Partido Republicano —una extensión a corto plazo de la financiación, sin condiciones— es inusual para un partido político que a menudo ha intentado extraer demandas políticas utilizando la amenaza de un cierre del gobierno como palanca.

En 2013, los republicanos se negaron a mantener el gobierno en funcionamiento a menos que se desfinanciara la Ley de Cuidado de Salud Asequible, una postura que llevó a un cierre de 16 días por el cual el Partido Republicano fue ampliamente culpabilizado. Durante su primer mandato, Trump insistió en agregar financiación para un muro fronterizo que el Congreso no aprobaría, lo que provocó un cierre que el presidente, en una extraordinaria reunión en la Oficina Oval que se desarrolló ante las cámaras, dijo que "asumiría la responsabilidad".

"Seré yo quien lo cierre", declaró Trump en ese momento.

Qué exigen los demócratas para evitar un cierre de gobierno

Esta vez, son los demócratas quienes están haciendo las demandas políticas. Quieren una extensión de los subsidios que ayudan a los trabajadores de ingresos bajos y medios que compran cobertura de seguro a través de la ley de atención médica de la era Obama.

También quieren revertir los recortes a Medicaid promulgados en el proyecto de ley de impuestos y gastos fronterizos del Partido Republicano de este año. Los líderes republicanos dicen que lo que los demócratas quieren es demasiado costoso y complicado para negociar con la amenaza de un cierre del gobierno sobre los legisladores.

Observando todo esto está Trump. No ha descartado un posible acuerdo sobre la continuación de los subsidios que están por expirar, que algunos republicanos también quieren extender.

"Mi suposición es que estará dispuesto a sentarse y hablar sobre al menos uno de estos temas que les interesan y buscar una solución después de que el gobierno permanezca abierto", dijo Thune en una entrevista con Associated Press la semana pasada. "Francamente, simplemente no sé qué se puede negociar en este momento".

En este punto, Trump no ha mostrado públicamente indicios de que planee comprometerse con los demócratas sobre un cierre, incluso cuando reconoce que necesita la ayuda de al menos un puñado de ellos para mantener el gobierno abierto y está dispuesto a reunirse con ellos en la Casa Blanca.

La semana pasada, Trump pareció aceptar reunirse con Schumer y Jeffries y se programó una reunión para el jueves. Una vez que se supo de eso, Johnson y Thune intervinieron, argumentando en privado a Trump que no era el momento para negociar con los demócratas sobre atención médica, según una persona familiarizada con la conversación que no estaba autorizada a discutirlo públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La reunión con los demócratas: Trump acepta, cancela, acepta...

No mucho después de escuchar a los líderes republicanos, Trump recurrió a las redes sociales y dijo que ya no se reuniría con los demócratas "después de revisar los detalles de las demandas poco serias y ridículas que están haciendo los demócratas de la izquierda radical minoritaria". Los republicanos reconocen en privado que la decisión de Trump de aceptar una reunión fue un error porque dio a los demócratas munición para pintar a Trump como el que se niega a negociar.

"Trump está literalmente boicoteando reunirse con los demócratas para encontrar una solución", escribió el senador demócrata por Connecticut Chris Murphy en X antes de que el presidente cambiara de rumbo nuevamente y aceptara reunirse con el liderazgo. "No hay nadie a quien culpar más que a él. Quiere un cierre".

No estaba claro de inmediato qué llevó a Trump durante el fin de semana a aceptar una reunión que una vez había rechazado. Schumer habló en privado con Thune el viernes, presionando al líder de la mayoría para que programara una reunión con el presidente debido al inminente plazo de financiación, según un asistente de Schumer. Un portavoz de Thune dijo en respuesta que Schumer estaba "claramente poniéndose nervioso".

Otra razón por la que los demócratas sospechan que Trump estaría bien con un cierre es cómo su oficina de presupuesto abordaría un cierre si ocurriera.

La estrategia de la administración se expuso en un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto la semana pasada que decía que las agencias deberían considerar una reducción de personal para los programas federales cuya financiación caducaría, no están financiados de otra manera y "no son consistentes" con las prioridades del presidente. Una reducción de personal no solo despediría a los empleados, sino que también eliminaría sus puestos, provocando otra gran agitación en la fuerza laboral federal.

Jeffries argumentó que Trump y sus principales asesores estaban utilizando la "cortina de humo de un cierre del gobierno causado por ellos para hacer más daño".

