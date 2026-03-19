Estados Unidos de América

EEUU y Japón desarrollarán proyecto de energía nuclear por 40,000 millones de dólares

El proyecto nuclear forma parte de un marco de cooperación energética que también incluye una inversión adicional de 33,000 millones de dólares en nuevas instalaciones de generación eléctrica a gas natural.

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Por:N+ Univision y AFP
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Estados Unidos y Japón anunciaron este jueves 19 de marzo un ambicioso paquete de inversiones energéticas y de infraestructura que refuerza su alianza estratégica. Este jueves se anunció un proyecto de 40,000 millones de dólares para la construcción de reactores nucleares en dos estados de la unión americana.

Tras una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ambos gobiernos confirmaron el lanzamiento del proyecto para la construcción de reactores nucleares avanzados en los estados de Tennessee y Alabama.

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Esto después de que Tokio aceptara el año pasado invertir 550,000 millones de dólares hasta 2029 como parte de un nuevo acuerdo comercial con Washington.

De acuerdo con la declaración oficial, el proyecto nuclear forma parte de un marco de cooperación energética que también incluye una inversión adicional de 33,000 millones de dólares en nuevas instalaciones de generación eléctrica a gas natural en Pensilvania y Texas.

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El primer tramo de proyectos con cargo al nuevo fondo de inversión se anunció en febrero, con compromisos por 36,000 millones de dólares en tres proyectos de infraestructura.

¿De qué se trata el proyecto de energía nuclear?

El plan se centra en el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés), una tecnología considerada clave por el Departamento de Energía de Estados Unidos debido a su mayor flexibilidad, menores costos de construcción y capacidad para integrarse en redes eléctricas modernas con bajas emisiones de carbono.

Estos reactores serán desarrollados por la empresa conjunta GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, que ya cuenta con diseños avanzados en fase de licenciamiento.

El anuncio se produce en el contexto de un acuerdo económico bilateral más amplio, en virtud del cual Japón se comprometió en 2024 a invertir hasta 550,000 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2029, con el objetivo de fortalecer sectores clave como energía, manufactura avanzada y tecnología.

En el plano estratégico, Washington y Tokio también presentaron un plan de acción para el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos, esenciales para tecnologías como baterías, semiconductores y energías renovables, en respuesta a la creciente preocupación por la posición dominante de China en este sector.

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Este plan contempla cooperación en exploración, procesamiento y reciclaje de materiales como litio, cobalto y tierras raras.

TLS

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