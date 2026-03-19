Guerra Trump hace broma sobre Pearl Harbor frente a la primera ministra de Japón Pese a que es un tema que los diplomáticos estadounidenses y japoneses suelen evitar, el presidente Trump dijo esto sobre Pearl Harbor, frente a la primera ministra de Japón.

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El presidente Donald Trump hizo un chiste frente a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sobre el ataque japonés a Pearl Harbor durante la II Guerra Mundial para explicar que Washington quería iniciar las hostilidades contra Irán por "sorpresa" y por eso no avisó a sus aliados.

"No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción -y lo hemos hecho con gran contundencia-, no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa", explicó Trump a un reportero japonés que le dijo que Tokio estaba muy sorprendido por el hecho de que Washington no notificara por adelantado al país asiático o a los aliados europeos sobre los bombardeos contra Irán.

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"¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?", bromeó Trump frente a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval. "Saben más de sorpresas que nosotros", añadió el presidente.

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¿Qué pasó en Pearl Harbor?

El ataque japonés contra la base naval en Hawai de Pearl Harbor en diciembre de 1941 no solo supuso la entrada de Estados Unidos a la Guerra del Pacífico, sino que hasta el 11-S fue el ataque que más víctimas estadounidenses ha dejado (más de 2,400) en territorio americano.

El tema de Pearl Harbor, junto con el lanzamiento de las dos bombas atómicas estadounidenses sobre Japón, es uno de los episodios que Washington y Tokio suelen evitar mencionar en búsqueda de cuidar sus relaciones diplomáticas.