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Se espera que James Comey se entregue hoy a las autoridades federales

Comey fue acusado en segunda ocasión este martes por una foto de conchas marinas, las cuales, de acuerdo con funcionarios, amenazaban al expresidente Donald Trump

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Por:N+ Univision
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Video Departamento de Justicia presenta cargos contra el exdirector del FBI James Comey por segunda ocasión

Este miércoles 29 de abril, se espera que el exdirector del FBI, James Comey se entregue a las autoridades federales para ser arrestado oficialmente, según CNN.

Comey tendrá que defenderse en el Distrito Este de Carolina del Norte, en el cual fue acusado de múltiples delitos por un gran jurado. A continuación te contamos los detalles.

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¿Cuáles son los delitos que se le acusan al exdirector del FBI?

El exdirector del FBI, James Comey fue acusado en segunda ocasión este martes por una foto de conchas marinas, las cuales, de acuerdo con funcionarios, amenazaban al expresidente Donald Trump.

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Los cargos fueron aprobados por un jurado investigador en el Distrito Este de Carolina del Norte, donde se supone que Comey tomó la foto.

El exdirector del FBI subió un video en Substack en el que recalcó que sigue siendo inocente y que no tiene miedo. Subrayó que sigue creyendo en “el poder judicial federal independiente”.

Video Comey se declara "no culpable" en una corte federal en Virginia: qué sigue para el exjefe del FBI

¿Cuál es la foto?

Comey publicó una foto en sus redes sociales en mayo del 2025, en donde aparecen unas conchas de mar en la playa formando los números “86 47”, con la descripción “formación chula de conchas durante mi paseo por la playa”.

Su publicación ocasionó indignación por parte de republicanos y funcionarios en donde señalaban que el exdirector del FBI estaba amenazando de muerte al presidente Donald Trump.

Video ¿Qué sigue para James Comey tras ser imputado por supuesta obstrucción y declaraciones falsas?

¿Por qué estos números son una amenaza?

De acuerdo a CNN, cuando se usa el número 86, se refiere a la acción de deshacerse de algo o desecharlo, y en el caso del otro número, se debe a que el mandatario republicano es el presidente número 47°.

Después de que Comey subiera la foto, la eliminó el mismo día y dijo en redes sociales que no sabía que algunas personas asociaban esos números con la violencia.

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“Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación”, comentó.

Video Departamento de Justicia presenta cargos contra el exdirector del FBI James Comey por segunda ocasión
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