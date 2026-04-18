Noticias Trump y la IA: La automatización de la propaganda llega a la política estadounidense Más de 60 publicaciones en su Truth Social y más de 300 cuentas de TikTok con influencers pro-Trump se han registrado como herramienta para que el mandatario sepa quién lo apoya y quién no

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Desde 2022, el presidente Donald Trump ha usado la inteligencia artificial como propaganda política. Más de 60 publicaciones en su Truth Social y más de 300 cuentas de TikTok con influencers pro-Trump se han registrado como herramienta para que el mandatario sepa quién lo apoya y quién no, según el The New York Times.

Este tipo de publicaciones van dirigidas a sus simpatizantes, sin embargo, la realidad es que este tipo de contenido solo llega para el 30 % de los republicanos, de acuerdo con una encuesta del diario El País del año 2025.

"Trump y la IA: La automatización de la propaganda llega a la política estadounidense"

Imagen Fotos: de @realDonaldTrump

Imagen de Trump abrazando a Jesús

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El pasado 15 de abril, el mandatario estadounidense subió una imagen generada con IA a su cuenta de Truth Social, de él junto a Jesús. En donde puso que podía que a los “lunáticos de izquierda” radical no les gustaría, pero que le parecía genial.

Esta nueva imagen se da después de que el presidente de los Estados Unidos generara otra foto con inteligencia artificial donde aparecía como Jesús y después la borró por las duras críticas de los votantes conservadores.

Esto sigue acrecentando la disputa entre el Vaticano y el gobierno de los Estados Unidos, ya que el Papa León XIV calificó la destrucción de la civilización iraní como "verdaderamente inaceptable" para que posteriormente Trump lo tachara de "débil ante el crimen" y "terrible en política exterior".

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Imagen Fotos: de @realDonaldTrump

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¿Realmente la IA ayuda a la popularidad del presidente de los Estados Unidos?

De acuerdo con una encuesta de octubre del año 2025 mostrada en el Diario El País, las personas que han visto esta propaganda política solamente han representado un porcentaje de 34%, mientras que el 44% no ha oído hablar de ella y el 15% sí ha escuchado de la misma.

Lo polémico del caso es que realmente los que han visto este material recaen en los estadounidenses demócratas con un 50% y con los estadounidenses republicanos son el 30%.

El 52% de los ciudadanos califican estos contenidos creados con inteligencia artificial como ofensivos y perturbadores, mientras que un 60% como poco presidencial.

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Imagen Fotos: de @realDonaldTrump

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Imagen Fotos: de @realDonaldTrump

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Más de 304 cuentas de TikTok apoyando a MAGA

Según The New York Times, en los meses previos a las elecciones salieron 304 cuentas de influencers pro-Trump hechas con IA, las cuales atacan a la izquierda radical, y algunas han desaparecido.

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La descripción de algunos de estos usuarios es que son hombres y mujeres con una buena apariencia, los cuales hablan como si tuvieran la verdad absoluta referente al conflicto en Oriente Medio, el aborto y Bad Bunny.



Eric Nelson, analista de investigaciones especiales de Alethea, informó que varias de estas cuentas ya han acumulado más de 35 mil seguidores y que algunas de sus publicaciones ya tienen más de medio millón de vistas.

Hasta el momento no se tiene claro quién creó las cuentas y si vienen de una granja de contenido contratada o del extranjero.

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