Guerra Pentágono pide 200 mil millones de dólares para guerra con Irán Fuente de AP revela solicitud millonaria del Pentágono para financiar el conflicto con Irán; legisladores cuestionan el gasto y exigen detalles antes de aprobarlo.

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Una fuente de la agencia de noticias Associated Press (AP) aseguró que el Pentágono solicitó alrededor de 200 mil millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán, una cifra que aún deberá pasar por el Congreso y que ya genera dudas por su magnitud.

De acuerdo con un funcionario de la administración estadounidense que habló de forma anónima, la petición fue enviada a la Casa Blanca, aunque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó confirmar el monto exacto y señaló que podría modificarse.

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"Se necesita dinero para matar a los malos", dijo Hegseth.

La nueva solicitud de más dinero para financiar la ofensiva militar de Estados Unidos en Irán fue publicada inicialmente por The Washington Post.

El posible incremento al presupuesto militar se suma a los recursos adicionales otorgados previamente durante el gobierno de Donald Trump y se da en medio de cuestionamientos por el alto nivel de deuda nacional y la falta de autorización formal del Congreso para la guerra.

Legisladores de ambos partidos han expresado inquietudes tanto por el costo como por la estrategia militar, anticipando un debate complicado para aprobar nuevos fondos.

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Congreso cuestiona el gasto militar y exige claridad sobre la estrategia

El posible aumento al gasto en defensa ha encendido alertas en el Capitolio, donde legisladores de ambos partidos advierten que no aprobarán recursos sin antes conocer con precisión el destino del dinero y la estrategia militar en Irán. Aunque el Congreso ya contemplaba una solicitud adicional del Pentágono, el monto planteado ha intensificado las dudas, especialmente porque la intervención no ha sido formalmente autorizada.

Entre republicanos, si bien hay respaldo a fortalecer la seguridad nacional y reponer capacidades militares, también existe cautela entre los sectores más conservadores por el impacto fiscal de la deuda creciente.

Del lado demócrata, las exigencias son más firmes: piden explicaciones detalladas sobre los objetivos de la operación, el uso de fondos previamente asignados y rechazan otorgar financiamiento sin condiciones claras.

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Figuras clave en los comités de defensa y asignaciones han dejado claro que la discusión no será automática. Mientras algunos consideran necesario aprobar recursos para mantener la operatividad militar, otros califican el costo como excesivo frente a prioridades internas como salud y programas sociales.

Este escenario anticipa una negociación compleja, en la que cualquier paquete de financiamiento requerirá acuerdos entre ambas fuerzas políticas para avanzar.