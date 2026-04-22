Noticias

Administración de Trump podría reclasificar la marihuana este miércoles 22 de abril

Actualmente, el cannabis se encuentra en la misma categoría que la heroína y el éxtasis

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Consumidores celebran 420 en Arizona; autoridades alertan sobre riesgos de la marihuana

Este miércoles 22 de abril, se espera que la administración del presidente Donald Trump reclasifique la marihuana, según Axios.

Esto facilitaría que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos investigara de una manera más exhaustiva sus usos y aplicaciones sin ningún impedimento.

Video Policía de Dallas evita tragedia en parque con 400 estudiantes reunidos

Más sobre Noticias

Fuga química en planta de Virginia Occidental deja dos muertos y 19 heridos
1 mins

Fuga química en planta de Virginia Occidental deja dos muertos y 19 heridos

Estados Unidos
Misterioso vuelo a Cuba destapa caso del FBI por menor en disputa de custodia y caso transgénero
2 mins

Misterioso vuelo a Cuba destapa caso del FBI por menor en disputa de custodia y caso transgénero

Estados Unidos
¿De qué habla el pasaje bíblico que leyó el presidente Donald Trump?
2 mins

¿De qué habla el pasaje bíblico que leyó el presidente Donald Trump?

Estados Unidos
Harvey Weinstein enfrenta nuevo juicio por violación en Nueva York: vuelve a tribunales por tercera vez
2 mins

Harvey Weinstein enfrenta nuevo juicio por violación en Nueva York: vuelve a tribunales por tercera vez

Estados Unidos
Muere conductor venezolano tras sufrir un infarto durante una revisión de policía en Florida
2 mins

Muere conductor venezolano tras sufrir un infarto durante una revisión de policía en Florida

Estados Unidos
Muertes y desapariciones de científicos encienden alertas en EEUU
4 mins

Muertes y desapariciones de científicos encienden alertas en EEUU

Estados Unidos
¿Dónde hacer el examen de ciudadanía 2026? Sedes, costo y qué necesitas para aprobar
2 mins

¿Dónde hacer el examen de ciudadanía 2026? Sedes, costo y qué necesitas para aprobar

Estados Unidos
¿Te pueden quitar la “green card” si repruebas el examen de ciudadanía 2026 en EEUU?
2 mins

¿Te pueden quitar la “green card” si repruebas el examen de ciudadanía 2026 en EEUU?

Estados Unidos
Influencer MAGA creada con IA se vuelve viral y genera miles de dólares a costa de hombres solitarios en internet
2 mins

Influencer MAGA creada con IA se vuelve viral y genera miles de dólares a costa de hombres solitarios en internet

Estados Unidos
Estudiante chino es acusado de fotografiar aviones militares de EEUU en Nebraska
2 mins

Estudiante chino es acusado de fotografiar aviones militares de EEUU en Nebraska

Estados Unidos

¿Cómo funcionaría esto?

PUBLICIDAD

Realmente, el reclasificar la marihuana no significa que se legalizaría a nivel federal y tampoco que afectaría las sentencias que tienen las personas por posesión, sino que la pondría a la par de la ketamina y los esteroides, lo que haría que tuviera restricciones menores referentes a su uso. Actualmente, el cannabis se encuentra en la misma categoría que la heroína y el éxtasis.

El presidente Trump había firmado una orden ejecutiva en diciembre del año pasado para reclasificar el medicamento, continuando lo que impulsó el expresidente Joe Biden.

El mandatario republicano expuso que esta medida había sido pedida por pacientes de los Estados Unidos que sufren dolor extremo, cánceres agresivos, trastornos convulsivos, problemas neurológicos, con el fin de que les reduzcan los malestares.

Relacionados:
NoticiasMarihuanaEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Doménica Montero
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX