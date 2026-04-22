Noticias Administración de Trump podría reclasificar la marihuana este miércoles 22 de abril Actualmente, el cannabis se encuentra en la misma categoría que la heroína y el éxtasis

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Este miércoles 22 de abril, se espera que la administración del presidente Donald Trump reclasifique la marihuana, según Axios.

Esto facilitaría que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos investigara de una manera más exhaustiva sus usos y aplicaciones sin ningún impedimento.

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¿Cómo funcionaría esto?

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Realmente, el reclasificar la marihuana no significa que se legalizaría a nivel federal y tampoco que afectaría las sentencias que tienen las personas por posesión, sino que la pondría a la par de la ketamina y los esteroides, lo que haría que tuviera restricciones menores referentes a su uso. Actualmente, el cannabis se encuentra en la misma categoría que la heroína y el éxtasis.

El presidente Trump había firmado una orden ejecutiva en diciembre del año pasado para reclasificar el medicamento, continuando lo que impulsó el expresidente Joe Biden.