Estados Unidos de América El director del FBI Kash Patel, asegura que están listos para una segunda cena de corresponsales tras atentado Según Patel, han ofrecido una de las "respuestas operativas más rápidas" hasta la fecha para un suceso de esta magnitud



Video Sorprendidos en Torrance los vecinos del sospechoso del atentado en Washington D.C.

Este lunes 27 de abril, el director del FBI, Kash Patel, aseguró que están listos si se reprograma una segunda cena de corresponsales, ya que el protocolo será “completamente diferente”.

“El sábado por la noche escucharon al presidente decir que lo haremos de nuevo en breve, tal vez en unos 30 días, y que estaremos listos para ello", dijo Patel en una entrevista para Fox News.

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La respuesta operativa más veloz hasta la fecha: Kash Patel

Kash Patel dijo que habían ofrecido la respuesta operativa más veloz hasta la fecha, en un atentado con esta magnitud.

Al igual que han recopilado mucho material, tanto correos electrónicos, entrevistas de testigos, conversaciones con familiares, amigos y vecinos, con el objetivo de tener un panorama sumamente amplio referente a la mentalidad del agresor y sus intenciones para presentarlas ante el tribunal.

Video FBI busca evidencia en la casa de Cole Thomas Allen tras el atentado en la cena de corresponsales

La cena de corresponsales tenía un nivel de seguridad menor



Según el The Washington Post, la administración del presidente Donald Trump ofreció un nivel de seguridad menor para la cena de corresponsales de la Casa Blanca comparada con otras reuniones de altos funcionarios.

Esta falla en los protocolos de seguridad ha exhibido su ineficacia en este tipo de eventos, después de los atentados al presidente republicano y otros atentados a figuras políticas como el de la congresista demócrata y su esposo en Minesota en 2025.

Video ¿Cuáles son los cargos que puede enfrentar el sospechoso de abrir fuego en cena de corresponsales?

El Buró Federal de Investigaciones busca motivos del agresor

El jefe del Buró Federal de Investigaciones, informó que los agentes no durmieron en todo el fin de semana, para tratar de ver las razones que llevaron al sospechoso, Cole Allen a atentar contra los funcionarios.

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El maestro de 31 años comparecerá este lunes 27 de abril en la corte de Washington, donde se le imputarán cargos por uso de arma de fuego y agresión contra un agente federal, entre otros.