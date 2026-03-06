EE.UU. Trump busca candidatos para nuevo líder de Irán: ¿A quién descarta como próximo dirigente? El presidente Trump descarta la posibilidad de un acuerdo con Irán y solo acepta una rendición, mientras su gobierno maneja un "número de personas" como candidatos para encabezar un gobierno en Teherán.

Video ¿Quiénes son los posibles suesores del liderazgo en Irán? Este es el perfil de los tres más relevantes

El presidente Donald Trump busca una rendición incondicional de Irán mientras su administración maneja un listado de personas que considera candidatas para encabezar un nuevo gobierno en Teherán.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este viernes a periodistas en Washington DC que "sé que hay varias personas a las que nuestras agencias de inteligencia y el gobierno de los Estados Unidos están investigando, pero no voy a dar más detalles al respecto", cuando fue consultada sobre si la administración Trump tiene candidatos o está buscando alguno para gobernar Irán.

Trump insistió este jueves que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, cuyo hijo, dijo, le parece un candidato inaceptable.

"El hijo de Jamenei (muerto en el primer día de la guerra en un ataque) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy", dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Trump dijo a Axios que Estados Unidos probablemente volvería a la guerra en un plazo de cinco años si no hubiera un líder favorable a Washington en Irán.

"El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", declaró Trump, según ese medio.

No está claro de qué manera Trump podría desempeñar un papel en la selección de un nuevo líder supremo de la república islámica, una decisión que toma una asamblea de altos clérigos musulmanes chiitas, en su mayoría firmemente opuestos a Estados Unidos. Trump fue criado como presbiteriano.

El hijo del difunto sah, Reza Pahlavi, ha propuesto regresar como figura de transición antes de que Irán redacte una nueva constitución como democracia laica.

Pahlavi dijo más temprano el jueves que cualquier nuevo líder supremo dentro de la república islámica sería ilegítimo.

Rendición sin acuerdo para un nuevo gobierno

Trump dijo este viernes que no habrá algún tipo de acuerdo con Irán excepto su "rendición incondicional", que dará paso a la selección de un "gran y aceptable líder".

Sobre las palabras del presidente, la secretaria de prensa Leavitt explicó que cuando el propio Trump "determine que Irán ya no representa una amenaza para Estados Unidos y que los objetivos de la Operación Furia Épica se han cumplido plenamente, entonces Irán se encontrará esencialmente en una situación de rendición incondicional".

Leavitt también destacó que esa rendición no tiene que ser reconocida expresamente por los gobernantes en Irán, pues "no tienen mucha gente que lo diga por ellos, porque Estados Unidos y el Estado de Israel han eliminado por completo a más de 50 líderes del antiguo régimen terrorista, incluido el propio líder supremo".

