Cuba cierra su embajada en Ecuador tras expulsión de diplomáticos ordenada por Noboa

La relación diplomática entre Cuba y Ecuador ha llegado a un punto de ruptura definitivo este viernes. El Gobierno de la República de Cuba anunció el cierre inmediato de su embajada en Quito, luego de que la administración de Daniel Noboa declarara persona non grata al embajador de la isla y otorgara un plazo de 48 horas para la salida de toda la delegación diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la medida ecuatoriana como “arbitraria, injustificada y hostil”.

En un comunicado oficial, La Habana informó que ha procedido a retirar todos los símbolos y atributos identificativos de su sede diplomática, lamentando una acción que consideran atenta contra la cooperación histórica entre ambas naciones.

Un giro estratégico hacia Washington

La crisis ocurre en un contexto de cambio profundo en la política exterior de Ecuador. El mismo día en que el Gobierno de Noboa decretó la salida de los diplomáticos cubanos, se anunció el inicio de operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos en territorio ecuatoriano, enfocadas en combatir organizaciones designadas como terroristas.

“El Gobierno del Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales”, señaló la presidencia ecuatoriana, sin profundizar en los motivos específicos detrás de la expulsión del embajador Basilio Antonio Gutiérrez García.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han emitido comentarios adicionales sobre el cierre de la sede cubana, mientras la comunidad internacional observa este drástico distanciamiento que rompe con décadas de tradición diplomática en la región.

