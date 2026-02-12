Noticias Donald Trump y la EPA lanzan anuncio ambiental: esto se sabe del mensaje de este 12 de febrero Implica la revocación de la llamada “declaración de peligro”, base legal y científica que ha permitido al gobierno de Estados Unidos establecer límites a contaminantes como el dióxido de carbono y el metano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un anuncio este jueves 12 de febrero de 2026 en coordinación con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). El mensaje fue emitido de forma conjunta con el titular de la agencia, Lee Zeldin, y generó expectativa sobre cambios en la política ambiental del gobierno federal.

Golpe a regulaciones sobre el cambio climático

El pronunciamiento se centró en la regulación de los gases de efecto invernadero provenientes de automóviles, camiones y plantas de energía, considerados entre los principales factores del cambio climático. La administración federal dejará de aplicar regulaciones a estas emisiones, lo que marcaría un giro relevante en la estrategia climática del país.

La decisión también implica la revocación de la llamada “declaración de peligro”, base legal y científica que ha permitido al gobierno de Estados Unidos establecer límites a contaminantes como el dióxido de carbono y el metano. Este anuncio revelado en una conferencia oficial, redefine el marco regulatorio ambiental a nivel federal en los próximos meses.

Trump revoca la declaración de peligro

La “declaración de peligro” fue establecida en 2009 durante la administración del entonces presidente Barack Obama. Ese dictamen concluyó que ciertos gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública y el bienestar, lo qu e permitió a la EPA regular sus emisiones bajo la Ley de Aire Limpio.

"En el marco del proceso que acaba de completar EPA, estamos dando por terminada oficialmente la llamada Declaración de Peligro, una desastrosa política de la era Obama que dañó gravemente a la industria automotriz estadounidense y aumentó masivamente los precios para los consumidores estadounidenses", afirmó Trump.

Giro en la política ambiental

La medida fue presentada por la Casa Blanca como un paso para reducir cargas regulatorias y estimular la competitividad industrial. Según funcionarios, la eliminación de esta base legal permitirá revisar normas sobre emisiones vehiculares y estándares para plantas eléctricas , con el argumento de bajar costos para consumidores y productores.

"Bajo la Declaración de Peligro, impusieron a los consumidores estadounidenses la odiada función de arranque y parada... la Resolución de Peligro también se utilizó para imponer la masiva y carísima orden de los vehículos eléctricos... Estas restricciones agobiantes fueron un factor importante en el aumento de los precios de los automóviles a niveles sin precedentes", afirmó Trump.

El gobierno sostiene que la desregulación facilitará la inversión y el crecimiento económico, especialmente en sectores como el automotriz y el energético.

"El gran resurgimiento estadounidense se basa en el enfoque singular de proporcionar aire, tierra y agua limpios a todos los estadounidenses, aprovechando al mismo tiempo su potencial para la economía estadounidense. Esa es una gran diferencia con nuestro predecesor. Creemos que podemos, y debemos, optar por ambas opciones", aseguró el titular de la EPA.

