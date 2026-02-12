Venezolanos enviados a Cecot Migrantes venezolanos enviados a prisión CECOT podrán volver a Estados Unidos: Esto ordena juez Un juez ordenó este jueves que se den las facilidades para que los venezolanos enviados a la megacárcel de El Salvador puedan regresar a Estados Unidos. Aquí, los detalles

Video “Me obligaron a hacer sexo oral”: venezolano enviado al Cecot cuenta las torturas que sufrió

Este jueves 12 de febrero 2026 se dio a conocer que migrantes venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, durante el año pasado, podrán regresar a Estados Unidos, gracias a la orden que emitió un juez.

En marzo de 2025, Estados Unidos envió a decenas de venezolanos a la megacárcel de El Salvador, conocida como CECOT.

Trump declaró a grupos criminales como el Tren de Aragua, organizaciones terroristas, con lo cual realizó un convenio con El Salvador, para el envío de criminales.

Video Última hora: Juez ordena a Gobierno facilitar el regreso de venezolanos deportados y enviados al CECOT

Esto ordenó un juez para que migrantes venezolanos puedan volver

En un documento difundido este jueves, se leen las conclusiones a las que llegó el juez James E. Boasberg y donde explica lo que deben hacer las autoridades para facilitar el regreso de los venezolanos en CECOT que quieran volver a Estados Unidos.