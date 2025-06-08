Aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y va hacia niveles desconocidos para los humanos

El punto máximo estacional de concentración de dióxido de carbono, conocido como CO2, en la atmósfera superó por primera vez las 430 partes por millón (ppm) en mayo de 2025, en un registro que refleja el impacto de la actividad humana sobre el medioambiente.

Científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California San Diego, trabajando en el Observatorio Mauna Loa en Hawaii, calcularon que el promedio mensual de mayo llegó a 430.2 ppm, un incremento de 3.5 ppm respecto a la medida de mayo de 2024, de 426.7 ppm.

Otra medición similar, la del Laboratorio de Monitore Global de NOAA, estimó un promedio de 430.5 ppm, un alza de 3.6 ppm respecto al año pasado.

"Otro año, otro récord", se lamentó Ralph Keeling, director de Programa CO2 de Scripss, según un boletín del propio instituto científico. "Es triste", dijo Keeling.

El observatorio Mauna Loa, situado en lo alto de las laderas del volcán del mismo nombre, es la referencia global para el monitoreo del dióxido de carbono atmosférico. Con una elevación superior a 11,000 pies sobre el nivel del mar, el observatorio recoge una medición que representa el estado promedio de la atmósfera en el hemisferio norte.

Como otros gases de efecto invernadero, el CO2 actúa como una manta, atrapando el calor y calentando las capas bajas de la atmósfera. Esto cambia los patrones meteorológicos y favorce los eventos extremos, como olas de calor, sequías e incendios forestales, así como lluvias más intensas e inundaciones.

El dióxido de carbono y su papel en el cambio climático

Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han crecido pronunciadamente desde la época preindustrial, debido mayormente a la actividad humana que envía gases de invernadero al aire.

El planeta cruzó el límite de 400 ppm de CO2 en 2013, una marca que hace décadas era inimaginable, reportó NBC News. Ahora, los científicos creen que el CO2 atmosférico llegará a 500 ppm dentro de 30 años.

Estos niveles, desconocidos para la humanidad, probablemente no ocurrían desde hace más de 30 millones de años, dijo Keeling, mucho antes de que los humanos poblaran la tierra y cuando el clima era ampliamente distinto.

Un hombre trota en medio de la niebla tóxica matinal en Nueva Delhi, el 1 de noviembre de 2024.



La preocupación no es solo por la cantidad sino por la velocidad del crecimiento del CO2 atmosférico.

"Está cambiando muy rápido. Si los humanos hubieran evolucionado en un mundo con dióxido de carbono tan alto, probablemente hay sitios donde no viviríamos ahora. Probablemente nos podríamos haber adaptado, pero construimos nuestra sociedad y civilización con el clima del pasado", dijo Keeling a NBC News.

El incremento de los niveles de dióxido de carbono también contribuye con la acidificación de los océanos, un cambio en la química de los mares que dificulta el crecimiento de organismos como los crustáceos y los corales.

Los oceános han absorbido, hasta ahora, la gran mayoría del calentamiento causado por la quema de combustibles fósiles y han protegido a las sociedades del impacto total de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Al absorber más del 90% del calor excedente atrapado en la atmósfera por los gases de efecto invernadero, "los océanos se están calentando cada vez más rápido", explica Angelique Melet, oceanógrafa del monitor europeo Mercator Ocean.

La temperatura promedio de la superficie del mar alcanzó nuevos récords en 2023 y 2024. A pesar de un respiro a inicios de 2025, las temperaturas se mantienen en niveles históricamente altos, según datos del monitor climático Copernicus de la Unión Europea.

