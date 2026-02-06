Noticias La publicación de un video racista en contra de los Obama fue "error" de un "empleado", dice la Casa Blanca El video difundido en la cuenta oficial de la red social Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia por su contenido ofensivo

La Casa Blanca se pronunció luego de que en la cuenta oficial de la red social Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se difundiera un video de contenido racista en el que aparecían el exmandatario Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como monos.

Según la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), el gobierno estadounidense aseguró que la publicación fue resultado de “un error de un empleado” y que el material ya fue eliminado de la plataforma.

Así era el video publicado en Truth Social

El video difundido en la cuenta oficial de Donald Trump generó controversia por su contenido ofensivo.

En las imágenes aparecían Barack y Michelle Obama representados como monos, mientras que Trump era mostrado como un león y otros políticos estadounidenses como distintos animales de la selva.

De acuerdo con la cadena de noticias BBC, el material formaba parte de un video más amplio que incluía afirmaciones relacionadas con un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Al final del video se escuchaba la canción The Lion Sleeps Tonight , interpretada por The Tokens.

¿Qué dijo la Casa Blanca?

Tras la difusión del video, la Casa Blanca emitió una declaración en la que explicó que la publicación no fue intencional. Un funcionario declaró a la AFP que el contenido fue compartido por error por un miembro del personal y que ya había sido retirado de la red social.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, afirmó el funcionario.

Previamente, la portavoz de Trump había calificado como “falsa indignación” la reacción pública al video, lo que incrementó la polémica en torno al incidente.

Debate por video racista se intensifica en redes

El material audiovisual fue retirado poco después de emitirse la aclaración oficial; sin embargo, su difusión y el contenido señalado por elementos racistas mantuvieron la discusión pública en torno al uso de las cuentas institucionales y la responsabilidad del personal encargado de administrarlas en plataformas digitales.

