Clima ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para nevadas en Estados Unidos? Así será el clima mañana viernes El Servicio Meteorológico Nacional detalló en dónde se prevén nevadas, lluvias y temperaturas superiores a lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) dio a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para nevadas en Estados Unidos y si te preocupan las condiciones climáticas, en N+ Univision te compartimos cómo estará el clima mañana, viernes 13 de febrero de 2026.

En ese sentido, de acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica del NWS el clima en Estados Unidos mantendrá condiciones invernales en ciertas regiones del país este viernes, con nevadas en zonas específicas, lluvias en el sur y temperaturas inusualmente cálidas en el centro del territorio.

El ingreso de aire frío detrás de un sistema de baja presión favorecerá la presencia de nieve en la región de los Grandes Lagos desde este jueves y durante la madrugada del viernes.

Siguen cayendo nevadas sin intensificación sobre los Grandes Lagos hoy, hasta la madrugada del viernes. Hacia la noche del viernes, habrá más bandas de nieve. Servicio Meteorológico Nacional.



Las nevadas más constantes se concentrarán en áreas cercanas a los lagos Erie y Ontario, donde podrían formarse bandas de nieve. También se prevén acumulaciones en el centro de Nueva Inglaterra y zonas de los Apalaches centrales.

Aunque no se anticipa una tormenta invernal severa, las acumulaciones serán de ligeras a moderadas, con mayores cantidades en áreas elevadas.

En el oeste del país, la combinación de humedad proveniente del Pacífico y una vaguada en niveles altos de la atmósfera generará condiciones para nevadas en la cordillera de las Cascadas el viernes y se extenderá hacia regiones del interior oeste el sábado. Al igual que en el noreste, se esperan acumulaciones moderadas, principalmente en zonas montañosas.

¿En dónde hay pronóstico de lluvias?

Mientras el norte enfrenta nieve, el sur del país tendrá un panorama distinto. Un sistema de baja presión que avanzará desde el suroeste hacia las Llanuras del Sur y el Valle del Mississippi provocará lluvias desde el viernes.

El transporte de humedad desde el Golfo de México incrementará la probabilidad de lluvias en partes de Texas y regiones cercanas. Algunas zonas de las Llanuras del Sur presentan riesgo marginal de lluvias intensas que podrían derivar en inundaciones repentinas.

Además, existe posibilidad de tormentas eléctricas en el oeste de Texas, con potencial de granizo.

En estos sitios se prevén temperaturas por encima de lo normal

A pesar de las nevadas en ciertas áreas, gran parte del centro y sur de Estados Unidos continuará registrando temperaturas superiores al promedio para esta época del año.

En estados del centro del país, los termómetros podrían ubicarse entre 15 y 30 grados Fahrenheit por encima de lo habitual, con máximas que oscilarán entre los 60 y 70 grados Fahrenheit.

